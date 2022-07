WorldSBK | Most 2022: info e orari del round ceco

A due settimane dal tris di Razgatlioglu in terra inglese il WorldSBK si prepara a correre il sesto round nell’autodromo ceco di Most. In pista le tre categorie più la R3 Cup by Yamaha. Scopriamo i temi, le classifiche e gli orari alla vigilia del fine settimana in Repubblica Ceca.

WORLDSBK | BAUTISTA LEADER, REA E RAZGATLIOGLU IN SCIA

Alvaro Bautista raggiunge Most in cima alla classifica mondiale piloti, posizione prima messa a rischio nella caduta in Gara 1 a Donington e poi consolidata con l’ottima Gara 2. Il campionato delle derivate dalla serie arriva così al giro di boa con Bautista, Rea e Razgatlioglu racchiusi in 43 lunghezze, fattore che rende il fine settimana di gare in Repubblica Ceca quanto mai intenso.

Lo scorso anno il round ceco si corse il 6-7-8 agosto e due vittorie su tre andarono a Razgatlioglu mentre Jonathan Rea cadde nella prima manche e non andò oltre il terzo posto tra Superpole Race e Gara 2. Ducati, invece, riuscì a portare a casa la vittoria nell’ultima gara del weekend, vinta dall’attuale portacolori BMW Scott Redding.

BMW è direttamente ed indirettamente protagonista di due novità decisamente interessanti. La prima riguarda Peter Hickman, che da Most fino a settembre sostituirà l’infortunato van der Mark nella squadra ufficiale BMW. La seconda, invece, coinvolge Ryan Vickers, pilota che corre nel BSB con la M1000RR del team FHO. Vickers è stato scelto da Pedercini Racing per partecipare al round di Most al posto di Leon Haslam, già in viaggio verso il Giappone per la 8 Ore di Suzuka.

WORLDSSP | AEGERTER A CACCIA DEL DECIMO SUCCESSO CONSECUTIVO

Il dominio di Dominique Aegerter a Donington ha portato il margine sul primo degli inseguitori – Lorenzo Baldassarri – a ben 64 punti. Lo svizzero, alfiere TenKate, ha fin qui lasciato davvero poco agli avversari e nell’autodromo ceco prende la mira sul decimo trionfo consecutivo. Nessuno, infatti, sembra in grado di spezzare il ritmo di Aegerter, che come peggior risultato vanta il 2° posto nella prima gara della stagione.

In occasione del sesto round stagionale MV Agusta abbraccia nuovamente Niki Tuuli, lontano dalle piste in seguito al pesante incidente occorso all’Estoril. Al finlandese sono state amputate tre dita dei piedi dunque il weekend di Most sarà effettivamente un test per capire le sensazioni in sella alla F3 800 del Reparto Corse varesino.

WORLDSSP300 | LA CLASSE LEGGERA TORNA IN PISTA A MOST

A più di un mese dall’ultimo round corso a Misano la WorldSSP300 ritorna a correre e lo fa nel tecnico circuito di Most. Al comando della classifica c’è lo spagnolo Alvaro Diaz, salito al comando grazie al 2° posto di Gara 1 ed alla vittoria ottenuta nella seconda manche in quel di Misano. Diaz ha 20 punti di vantaggio sul connazionale Marc Garcia, a sua volta seguito a soli 4 punti dal portacolori Kawasaki Samuel di Sora, che ha perso punti con il ritiro di Misano (Gara 2).

La Top5 vede protagonisti anche l’olandese Victor Steeman ed il nipponico Yuta Okaya, entrambi a podio nella seconda manche italiana. Il primo italiano è Mirko Gennai, 7° dietro a Hugo De Cancellis. Gennai è a pari punti con l’alfiere KTM Lennox Lehmann, che a sua volta ha un margine di 12 lunghezze sul nostro Matteo Vannucci e di 14 sull’iberico Inico Iglesia. Le due gare corsa a Most lo scorso anno furono dominate dagli olandese: Victor Steeman vinse Gara 1 mentre Jeffrey Buis mise le mani sul trofeo di Gara 2.

MOST AUTODROM | INFO SULLA PISTA

Inaugurazione: 1978

Ultimi aggiornamenti: 2005

Lunghezza: 4,212 Km

Curve 21 (12 destra – 9 sinistra)

Venerdì 29 giugno

09:45 | WorldSSP300 – FP1

10:30 | WorldSBK – FP1

11:25 | WorldSSP – FP1

12:25 | R3 Blu Cru Cup – FP1

14:15 | WorldSSP300 – FP2

15:00 | WorldSBK – FP2

16:00 | WorldSSP – FP2

17:00 | R3 Blu Cru Cup – Superpole

Sabato 30 giugno

09:00 | WorldSBK – FP3

09:45 | WorldSSP300 – Superpole

10:25 | WorldSSP – Superpole

11:10 | WorldSBK – Superpole

11:45 | R3 Blu Cru Cup – Gara 1

12:40 | WorldSSP300 – Gara 1

14:00 | WorldSBK – Gara 1

15:15 | WorldSSP – Gara 1

16:15 | R3 Blu Cru Cup – Gara 2

Domenica 30 giugno

09:00 | WorldSBK – WUP

09:25 | WorldSSP – WUP

09:50 | WorldSSP300 – WUP

11:00 | WorldSBK – SP Race

12:30 | WorldSSP – Gara 2

14:00 | WorldSBK – Gara 2

15:15 | WorldSSP300 – Gara 2



