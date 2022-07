Il CIV torna a Misano per il quarto round stagionale, sulla pista dedicata al compianto Marco Simoncelli i piloti si sfideranno in un weekend di fuoco che avrà il suo culmine nella Racing Night di sabato sera. Dopo il successo dell’edizione 2021, la gara in notturna con fari accesi in pista e sulle moto torna in questo 2022 promettendo ancora più spettacolo. Oltre alla SBK quest’anno anche la Supersport correrà in notturna regalando ancora più spettacolo agli appassionati che si recheranno in riviera.

TORNA LO SPETTACOLO DELLA RACING NIGHT

Dopo il successo dell’edizione 2021 che ha visto Michele Pirro trionfare alla prima gara in notturna del CIV dopo un lungo periodo di assenza dal calendario. Quest’anno a sfidarsi in notturna oltre alla SBK confermata come main event del sabato sera ci sarà la Supersport che scatterà alle 20:55. Come nell’edizione 2021 saranno accesi sia i fari del Misano World Circuit che quelli che verranno montati sulle moto, dando un sapore di EWC al CIV. Anche il primo turno di qualifiche della SBK e della Supersport si svolgeranno ovviamente in notturna il venerdì sera.

SUPERBIKE

Michele Pirro sembra ormai lanciato verso la conquista del suo nono titolo italiano che gli permetterà di superare Carlo Ubbiali e Walter Villa nella classifica dei piloti più titolati del CIV. Resterà probabilmente irraggiungibile Giacomo Agostini con i suoi sedici titoli italiani, ma con il nono titolo si avvicina Tarquinio Provini che si fermò a undici titoli tricolore. Sarà assente Niccolò Canepa occupato come coach a Most nel WorldSBK al fianco di Toprak Razgatlioglu e Andrea Locatelli. Al suo posto sulla Yamaha R1 del Keope Motor Team ci sarà Simone Corsi. Il pilota romano occupato in Moto2 sulla MV Agusta del team Forward inizia a prepararsi la strada all’interno del CIV per il post mondiale. Nelle scorse settimane ha svolto un test sulla R1, prima di prendere la decisione di correre il round di Misano. Con Canepa fuori dai giochi Alessandro Del Bianco potrà concentrarsi sulla caccia a Pirro, per Ale sarà un weekend ricco di impegni infatti oltre alle due gare del CIV SBK correrà anche nel National Trophy sull’Aprilia RSV4 del team REVO.

Il CIV a Misano riabbraccerà finalmente Lorenzo Zanetti, dopo lo spaventoso incidente che lo ha coinvolto nel round inaugurale proprio sulla pista di Misano ad aprile. “Zorro” si è ripreso e sarà al via con la Panigale V4R del Broncos Racing Team. Dovrebbe ritornare in pista anche Samuele Cavalieri, anche lui fuori da inizio stagione per un incidente in una sessione di test a Cremona. Il pilota bolognese potrebbe tornare a difendere i colori del team Black Flag a partire da questo weekend.

SUPERSPORT

La Racing Night sarà una novità per i piloti della Supersport che lo scorso anno non disputarono la gara in notturna dedicata invece alla Women’s European Cup. Nonostante due gare complicate al Mugello, Massimo Roccoli arriva a Misano da leader del campionato sulla pista che a inizio anno lo vide salire sul podio di gara1. Proverà a ripetersi Stefano Valtulini che ad aprile vise gara1 e chiuse secondo alle spalle di Roberto Mercandelli gara2. Arriva dal podio della Race of Champions al WDW Nicholas Spinelli. Il pilota del Barni Spark Racing Team cercherà di conquistare il primo successo nel CIV dopo l’ottima gara del Mugello.

Sempre molto veloce ma poco consistente Roberto Mercandelli, sfortunato in gara1 a Misnao e Mugello dove è stato costretto al ritito. Il #93 cercherà di riportarsi a ridosso di Roccoli che ora dista ventinove punti. A trenta punti dal leader ci sono Luca Ottaviani e Matteo Ferrari. Proprio il pilota del Toccio Racing ha conquistato al Mugello il suo primo doppio podio nel CIV Supersport e vuole continuare ad avvicinarsi al vertice a Misano.

GLI ORARI DEL WEEKEND

Giovedì

20:50-21:20 Supersport – FP1

21:25-21:55 Superbike – FP1

Venerdì

09:30-09:50 Women’s European Cup – FP1

09:55-10:15 National Trophy 600 – FP1

10:20-10:40 National Trophy 1000 – FP1

10:45-11:10 Aprilia RS660 Cup – FP1

11:15-11:40 PreMoto3 – FP1

11:45-12:10 Moto3 – FP1

12:15-12:40 Superbike – FP2

12:45-13:10 Supersport – FP2

13:15-13:40 SS300 – FP1

15:00-15:20 Women’s European Cup – FP2

15:25-15:45 National Trophy 600 – FP2

15:50-16:10 National Trophy 1000 – FP2

16:15-16:35 Aprilia RS660 Cup – Qualifiche 1

16:40-17:05 PreMoto3 – Qualifiche 1

17:10-17:35 Moto3 – Qualifiche 1

17:40-18:05 SS300 – Qualifiche 1

20:55-21:20 Supersport – Qualifiche 1

21:25-21:50 Superbike – Qualifiche 1

Sabato

09.00 09.20 Women’s European Cup – Qualifiche 1

09.25 09.45 National Trophy 600 – Qualifiche 1

09.50 10.10 National Trophy 1000 – Qualifiche 1

10.15 10.35 Aprilia RS660 Cup – Qualifiche 2

10.40 11.05 SS300 – Qualifiche 2

11.10 11.35 PreMoto3 – Qualifiche 2

11.40 12.05 Moto3 – Qualifiche 2

12.10 12.35 Supersport – Qualifiche 2

12.40 13.05 Superbike – Qualifiche 2

14.20 Moto3 – Gara1 (15 giri)

15.05 PreMoto3 – Gara1 (14 giri)

15.50 SS300 – Gara1 (12 giri)

16.35 Aprilia RS660 Cup – Gara1 (10 giri)

17.00 17.20 Women’s European Cup – Qualifiche 2

17.25 17.45 National Trophy 600 – Qualifiche 2

17.50 18.10 National Trophy 1000 – Qualifiche 2

20.55 Supersport – Gara1 (13 giri)

21.35 Superbike – Gara1 (13 giri)

Domenica

09:00-09:10 SS300 – Warm Up

09:15-09:30 Moto3 – Warm Up

09:35-09:50 Superbike – Warm Up

09:55-10:10 PreMoto3 – Warm Up

10:15-10:30 Supersport – Warm Up

10:50 Women’s European Cup – Gara (10 giri)

11:25 National Trophy 600 – Gara (10 giri)

12:00 National Trophy 1000 – Gara (10 giri)

12:35 Aprilia RS660 Cup – Gara 2 (10 giri)

13:10 SS300 – Gara2 (12 giri)

14:45 Superbike – Gara 2(16 giri)

15:40 Moto3 – Gara 2 (16 giri)

16:30 Supersport – Gara 2 (16 giri)

17:25 PreMoto3 – Gara2 (13 giri)

Mathias Cantarini