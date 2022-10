La griglia del WorldSBK 2023 vedrà sia un nuovo team che un nuovo pilota debuttare nella classe regina. Dopo un solo anno nella nuova Supersport arriva la promozione nel WorldSBK per Lorenzo Baldassarri. L’attuale contendente al titolo iridato della classe di mezzo farà l’ambito salto di categoria con Yamaha GMT94, un team con molta esperienza sia in Supersport che nell’endurance ma alla prima volta in Superbike.

UN DEBUTTO ECCELLENTE

Dopo cinque vittorie e ben 12 podi nel Motomondiale ed alcune stagioni difficili, Lorenzo Baldassarri nel 2022 si è rialzato grazie alla Yamaha R6 del team EvanBros nel WorldSSP. Un passaggio di categoria e di paddock decisamente rischioso per il pilota italiano, visto il cambio di regolamento che ha permesso a moto più potenti come Ducati, MV Agusta e Triumph di correre in Supersport. La prima stagione nel WorldSSP ha visto finora Baldassarri vincere ben quattro gare con ulteriori dieci podi e due pole position. Proprio nella classe regina Baldassarri ritroverà il rivale al titolo di quest’anno Dominique Aegerter, che è già stato annunciato come pilota del team GRT Yamaha.

UN SALTO AUDACE

Nonostante sia il pilota che il team siano molto competitivi e preparati, il passaggio in WorldSBK per Lorenzo Baldassarri non sarà affatto facile. Per entrambe le parti sarà tutto nuovo, ma il pilota non si è detto affatto preoccupato. Nella puntata #334 di Motorbike Circus Baldassarri ha dichiarato: “Sono molto contento per questa nuova avventura, non vedo l’ora! Guiderò una Yamaha, che è una moto che mi ha sempre regalato emozioni grazie alle gare di Valentino Rossi. Non è proprio la sua moto, ma è una moto che ha comunque dei bei cavalli. Non vedo l’ora di cominciare: secondo me la R1 si rispecchia molto nella mia guida ed una moto così potente aiuterà anche la mia stazza.”

Valentino Aggio

