Si è spento nel tardo pomeriggio odierno Giovanni Di Pillo, collega e storica voce del WorldSBK, con lui se ne va un pezzo della storia del giornalismo sportivo italiano. Ha raccontato le più grandi sfide del mondiale delle derivate di serie dagli albori del campionato fino al 2019. “The Voice” è stato anche storica voce dell’Autodromo del Mugello durante il round della MotoGP e lo scorso maggio aveva raccontato agli appassionati in pista lo storico successo di Pecco Bagnaia.

UNA VITA PER LA SUPERBIKE

Si è spento questa sera alle ore 18 presso l’Ospedale Careggi di Firenze, Giovanni Di Pillo. Nato a Viareggio il 24 agosto 1955, “Gio Di Pillo” ha raccontato a cinque generazioni il WorldSBK, dagli albori della serie fino al 2019. Infiniti i weekend trascorsi con la sua voce a raccontare le imprese di campioni che vanno da Carl Fogarty a Jonathan Rea, passando ovviamente da Troy Bayliss. La sua carriera come voce televisiva del WorldSBK è iniziata nel 1998 su Telemontecarlo 2 con il titolo di Carl Fogarty, è proseguita poi la La7, fino all’ultima stagione di telecronache su Eurosport nel 2019 concluso con il sesto sigillo iridato di Jonathan Rea.

Di Pillo dal 2001 al 2012 ha diretto il canale tematico “Nuvolari” dove ha raccontato la MotoGP, il WorldSBK e l’AMA Supercross. Resterà indimenticabile la sua voce e la sua presenza nel paddock. Negli ultimi anni purtroppo la salute di “The Voice” lo ha costretto a stare per più tempo “ai box”. Nonostante questo non ha voluto mancare alla gara del Mugello di maggio dove come sempre, ha raccontato con la sua voce la gara agli spettatori presenti sulle colline toscane. Gio ha così potuto raccontare ed acclamare sul podio del Mugello per un ultima volta la vittoria di Pecco Bagnaia dopo gli innumerevoli successi di Valentino Rossi. In questi anni ha anche lavorato anche a Radio 105 e Virgin Radio dove insieme all’amico di sempre DJ Ringo conduceva il programma “Revolver”.

A sessantasette anni se ne va dunque un pezzo di storia del nostro motociclismo. Una voce indelebile per tutti noi appassionati di WorldSBK e soprattutto uno stimato collega. Tutta la redazione di LiveGP.it si stringe al dolore della moglie Cristina, ai famigliari ed ai suoi amici.

Redazione