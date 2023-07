Duello decisamente acceso fino alla fine, quello che ci hanno regalato Bautista e Razgatlioglu nella Superpole Race del WorldSBK ad Imola. L’ha spuntata il turco non senza qualche rischio, Locatelli chiude terzo

10 GIRI INFUOCATI

Se la gara di ieri è stata bellissima, la prima delle corse di oggi l’ha addirittura battuta. Le condizioni sono estreme: ci sono quasi 40 gradi nell’aria alle 11 di mattina. Ma questo non ha scoraggiato Razgatlioglu, che ha ingaggiato un duello feroce nella Superpole Race del WorldSBK ad Imola. Il duellante era ovviamente Bautista, ma nei 10 giri della gara corta Toprak è riuscito nel sorpasso alla Piratella ed ha tenuto la testa della corsa fino alla fine. Vince quindi Razgatlioglu su Bautista, in una gara per loro solitaria in fuga dal gruppo.

LOCATELLI NELLA GARA DI CASA

Anche Andrea Locatelli ha avuto il suo bel da fare, visto che lo sfidante questa volta era Jonathan Rea. Dopo una gara del sabato in cui il pilota è sembrato poco convinto della prestazione, anche oggi per l’alfiere della Kawasaki non è riuscito a conquistare un posto sul podio. Ci è comunque voluto il miglior Locatelli per tenerlo dietro, ma Andrea è stato coriaceo e nonostante soli 3 decimi al traguardo è riuscito a conquistare la terza piazza nella gara di casa.

QUATTRO ITALIANI IN TOP10

Fa piacere dire che tutto il plotone italiano è stato protagonista di una splendida gara. Rinaldi chiude la Top5 staccando di poco più di un secondo Bassani, a sua volta a sei decimi da Alex Lowes. Petrucci termina in ottava piazza davanti a Scott Redding e Loris Baz con le BMW, seguono Gardner, Oettll, Lecuona ed Aegerter. Gabriele Ruiu chiude 17° davanti a Lorenzo Baldassarri.

WORLDSBK IMOLA, SUPERPOLE RACE CLASSIFICATION

Alex Dibisceglia

Leggi anche: WORLDSSP | IMOLA, GARA-1: MANZI CONTROLLA SU SCHROTTER E BULEGA