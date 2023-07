Partenza con carambola per Gara-1 del WorldSSP a Imola, Caricasulo subito a terra e Stefano Manzi al comando fino alla fine. Bellissima prestazione della MV Agusta di Marcel Schrotter, che sul finale ha dovuto accontentarsi della seconda piazza davanti a Bulega

MANZI TORNA AD IMOLA

Per Stefano Manzi è stato sicuramente un inizio di stagione complicato, ma Imola lo premia con la vittoria in WorldSSP in Gara-1. Ci è voluta anche un po’ di fortuna, visti gli incidenti che hanno caratterizzato lo start della gara e la caduta di Caricasulo, che era considerato l’uomo da battere. Per Stefano però non è stata una gara semplice, con le 600 che soffrono di più la loro necessità di portare velocità a centro curva e scaldano tanto la carcassa della Pirelli. Ma Manzi non ha mollato fino alla fine, creando gap con gli inseguitori ed andando a vincere in solitaria una gara interrotta in anticipo per l’incidente di Tuuli. Il pilota Dynavolt Triumph è stato portato al centro medico per controlli dopo il brutto incidente in Variante Bassa.

MV AGUSTA, QUI COME A CASA

Per MV si festeggia il secondo posto di Marcel Schrotter come il quarto di Bahattin Sofuoglu. Per Marcel la gara è stata un continuo inseguimento su Manzi, senza però mai riuscire a chiudere quell’ultimo piccolo gap che lo ha diviso dalla vittoria. Gara di rimonta per Sofuoglu, che ha anche avuto un problema tecnico con il parafango anteriore della F3 800 RR saltato via verso le battute finali della gara. Cumulativamente una grande prova della casa varesina, che sembra ritornare verso i fasti migliori dei tempi delle 675.

BULEGA CHIUDE IL PODIO

Anche per Bulega non è stato facile, soprattutto all’inizio, cercare di chiudere il podio con delle temperature così proibitive. Dopo una prima diffioltà, la costanza di Bulega gli ha permesso di ricucire su Schrotter, andando poi a mantenere il passo dei primi e staccando il gruppo degli inseguitori. Quarto quindi Sofuoglu davanti a Montella, De Rosa, Spinelli e Booth-Amos. Chiudono la Top10 Mahias e Huertas.

WORLDSSP IMOLA 2023 – CLASSIFICA GARA-1

Alex Dibisceglia

Leggi anche: WORLDSSP | IMOLA, SUPERPOLE: FEDERICO CARICASULO IN POLE, PRIMA FILA TRICOLORE CON BULEGA E MANZI