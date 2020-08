È Toprak Razgatlioglu il più veloce nel venerdì di Portimão grazie al tempo delle FP1. Nelle FP2 della WorldSBK grande equilibrio con quattro piloti in 50 millesimi e con Loris Baz il più veloce davanti al turco, a Jonathan Rea ed a Michael Rubén Rinaldi.

Il circus del WorldSBK si sposta in Portogallo per il terzo round stagionale. Un mondiale ancora in cerca di un padrone, che vede Redding comandare la classifica dopo le due vittorie di Jerez. La pista di Portimão è però completamente diversa da quella andalusa, molto veloce, con moltissimi sali e scendi ma soprattutto molte irregolarità sull’asfalto. Il problema delle irregolarità, delle buche e dei rattoppi è noto ormai da tempo tanto. La Formula1 che debutterà sul circuito dell’Algarve il prossimo 25 ottobre ha infatti chiesto ed ottenuto una riasfaltatura completa del circuito. I lavori avranno inizio nelle prossime settimane, dall’anno prossimo quindi anche la SBK potrà giovare del nuovo asfalto.

FP1

Primo turno di libere comandato dalle Yamaha, in particolare da quella di Toprak Razgatlioglu che ha fatto il vuoto sull’ottovolante portoghese. Il pilota turco ha fermato il cronometro in 1’42”103 staccando di sei decimi il compagno di squadra Michael Van der Mark. Terza piazza per il cinque volte campione del mondo Jonathan Rea che incassa un ulteriore decimo da Van der Mark. Quarta posizione per Michael Rubén Rinaldi, prima Ducati, lontano pochi millesimi da Jonathan Rea. Quinta posizione per un altro pilota “privato”: Loris Baz che ad inizio turno è stato a lungo il più veloce.

Sesta posizione per il mattatore di Jerez, che a Portimão deve ancora prendere le misure della pista e della sua Panigale V4R. Scott Redding è riuscito solo nel finale ad inanellare una serie di buoni giri per portarsi nelle posizioni di vertice, ma lontano comunque nove decimi. Settima piazza per Alex Lowes che incassa 1”1 da Toprak. Ottavo Leon Haslam, ancora una volta miglior Honda, che incassa un ulteriore decimo e mezzo da Lowes. Nono tempo per Tom Sykes che dodici mesi fa sfiorò la pole position, ma che oggi incassa oltre 1”2. Chiude la top10 Chaz Davies che è lontano quasi un secondo e mezzo da Toprak Razgatlioglu.

FP2

Nel pomeriggio le temperature più alte del sud del Portogallo non hanno permesso ai piloti della WorldSBK di migliorare i tempi del mattino. Loris Baz è stato il più veloce siglando il tempo di 1’42”508, solo 14 millesimi più veloce di Toprak Razgatlioglu. Il turco non è riuscito a replicare il miglior tempo della mattina, ma durante la prima metà del turno ha impressionato inanellando una serie di passaggi ad un ritmo irresistibile per tutti gli altri. A 35 millesimi da Baz troviamo Jonathan Rea: l’alfiere Kawasaki ha comandato il turno per buona parte del tempo salvo non riuscire a replicare al francese nel finale di turno. Quarta posizione per Michael Rubén Rinaldi con la Ducati Panigale V4R del team GoEleven. La struttura privatissima di Dennis Sacchetti si è tolta la soddisfazione di chiudere il venerdì davanti alle ufficiali in entrambi i turni.

Quinto Scott Redding, lontano per gran parte del turno dalle posizioni di vertice, ma che nel finale è riuscito a scendere a 145 millesimi di ritardo da Loris Baz. Sesta piazza per Tom Sykes lontano 271 millesimi dalla vetta con la sua BMW. Settimo Michael Van der Mark che incassa 383 millesimi dal compagno di marca. Ottava piazza per Alvaro Bautista, che torna finalmente veloce anche se incassa un ritardo pesante, soprattutto nel secondo settore. Chiudono la top10 Alex Lowes e Eugene Laverty.

Mathias Cantarini