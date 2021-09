Toprak Razgatlioglu chiude il venerdi della WorldSBK a Magny Cours davanti ai due rivali per il titolo Redding e Rea. Il turco ha compiuto una simulazione gara con tempi magnifici girando in 1’37″109, a poco meno di un decimo dal suo record della pista.

RIASSUNTO PROVE LIBERE

FP1:

Jonathan Rea è il più veloce della FP1 della Superbike a Magny Cours. Turno non indicativo con pista bagnata per i primi 35 minuti. I piloti hanno girato con le gomme da asciutto negli ultimi quindici minuti. “JR” precede Michael van der Mark ed il team mate Alex Lowes. Gli avversari per il mondiale sono alle spalle. Toprak Razgatlioglu e Scott Redding quarto e quinto.

Jonathan Rea con 1’38″402 ha invece girato molto lontano dal primato realizzato nel 2019 da Toprak Razgatlioglu con la Kawasaki del team Puccetti in 1’37″018. Jonny ha praticamente fatto un solo giro al massimo visto che ha compiuto altri cinque giri con traffico. Buon inizio per la BMW con Michael van der Mark, secondo.

CLASSIFICA

FP2:

Per Razgatlioglu una seconda sessione di libere sontuosa. Jonathan Rea era stato il più veloce stamattina in un turno con tracciato bagnato, quindi di poco conto. Il campione di Kawasaki ha fatto tre run, l’ultimo di quattro giri, ma Toprak alla fine rimane imprendibile. Idem per la Ducati, che inizialmente è sembrata un po’ in difficoltà. Poi Redding ha trovato lo spunto finale, Michael Rinaldi invece è rimasto nono.

CLASSIFICA

APPUNTAMENTI SABATO

Sabato ore 11:10 la Superpole. Alle 14 gara 1, sulla distanza di 21 giri, pari a 92 chilometri.

Giacomo Da Rold