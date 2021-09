La WSBK 2021 arriva a Magny Cours con la coppia di testa, ossia Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea, a pari merito nella classifica mondiale. Il turco nel 2019 ha vinto due delle tre gare francesi, stessa situazione per Rea nel 2020. Sarà sfida aperta, ma occhio a Redding…

NIENTE TITOLO (IN FRANCIA) QUESTA VOLTA

Mentre normalmente Magny Cours è la pista che assegna il titolo WSBK, in questo 2021 bisognerà attendere ancora per capire se Toprak Razgatlioglu riuscirà a spuntarla su Jonathan Rea. Con ancora cinque tappe, di cui tre sicure e due (Argentina ed Indonesia) in forse, ci sono ancora tanti punti che possono decidere le sorti del mondiale. E non bisogna affatto sottovalutare la situazione di Scott Redding, che giova del duello tra i due ed ha accorciato fino a 38 punti la distanza dal duo di testa. Sono tanti, ma abbiamo visto molti errori nell’arco della stagione che, se si ripetessero, prometterebbero un finale da urlo.

UNA A TESTA

In Francia Jonathan Rea ha vinto almeno una gara sin dal 2016, finendo a podio comunque anche nel 2015 senza alcuna interruzione. Per Razgatlioglu, invece, le uniche vittorie sono quelle del 2019, con due primi ed un secondo posto in Francia. Solo una vittoria invece per Scott Redding, che a Magny Cours non sembra trovarsi molto bene. Bisogna anche ricordare che la media delle condizioni meteo in Francia non aiuta i piloti, con la pioggia che spesso ha fatto da ago della bilancia.

SUPERSPORT E 300: AEGERTER IN FUGA, HUERTAS VS BOOTH-AMOS

Situazioni diverse nelle categorie Supersport, con la 300 ad avere un duello simile a quello della top class tra Huertas e Booth-Amos, che ormai hanno staccato Buis di più di 30 punti e necessitano solo di non commettere errori. La 600 invece vede un solo dominatore, che corrisponde al nome di Dominique Aegerter. 47 punti su Steven Odendaal e 101 su Philipp Oettl parlano di situazione sotto controllo, con lo svizzero a poche gare dal suo primo titolo mondiale.

GLI ORARI IN TV

Sky Sport MotoGP

Venerdì 3 settembre:

ore 10.30: FP1 Superbike

ore 11.25: FP1 Supersport

ore 15.00: FP2 Superbike

ore 16.00: FP2 Supersport

Sabato 4 settembre:

ore 9.00: FP3 Superbike

ore 10.25: Superpole Supersport

ore 11.10: Superpole Superbike

ore 14.00: Gara 1 Superbike

ore 15.15: Gara 1 Supersport

Domenica 5 settembre:

ore 9.00: Warm up Superbike

ore 9.25: Warm up Supersport

ore 11.00: Superpole Race Superbike

ore 12.30: Gara 2 Supersport

ore 14.00: Gara 2 Superbike

TV8

Sabato 4 settembre:

ore 14.00: Gara 1 Superbike

Domenica 5 settembre:

ore 13.00: Superpole Race Superbike (differita)

ore 14.00: Gara 2 Superbike

Leggi anche: MOTOGP | UFFICIALE: MAVERICK VINALES CON APRILIA DA ARAGON

Alex Dibisceglia