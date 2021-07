Sul tracciato dove si è corsa la prima gara della storia, ritorna la WorldSBK per la prima giornata di prove libere valida per il round di Donington.

Devi avere del gran talento per girare nel circuito inglese per la prima volta nella vita e in appena due sessioni da 50 minuti andare addirittura più forte di Jonathan Rea, 6 volte campione del mondo. Garrett Gerloff, texano di Yamaha GRT (team di Filippo Conti), chiude con il miglior tempo in un venerdì sontuoso. Stare davanti di oltre 3 decimi a Jonathan Rea non è una cosa facile, ma a pari moto il #31 ha dato “paga” anche a Toprak Razgtalioglu, fresco di riconferma per due anni dalla stessa Yamaha.

Veniamo alle note dolenti, il meteo. Per la giornata di domani, sabato 3 Luglio è prevista addirittura un’allerta meteo. Questo potrebbe essere stato un venerdi inutile quindi. Di conseguenza, diventa fondamentale la mezz’ora di FP3 in programma alle 10 italiane.

FP1

Appena arrivato il rinnovo biennale con Yamaha, Toprak Razgtalioglu apre con un super tempo il quarto round della WorldSBK. Nel giro conclusivo il 24enne di Alanya ha preceduto il campione del mondo Jonathan Rea, che per buona parte del turno di prove sembrava inarrivabile. La battaglia è però solo all’inizio, da qui a domenica pomeriggio infatti ci sarà da divertirsi. Terzo posto per Tom Sykes nonostante una caduta a bassa velocità nel giro di ingresso in pista nei primi minuti del turno, nel settore lento del tracciato di Donington.

Toprak ha perso i primi 15 minuti della sessione per problemi tecnici sulla YZF-R1 ufficiale, ma quando è entrato ha impresso un ritmo infernale. Quarto Scott Reddingn a mezzo secondo dal turco, non un divario da poco su questo tracciato. Appena alle spalle di “ReddingPower”, Michael Rinaldi. Leon Haslam con la Honda, sesto, davanti a Garrett Gerloff che qui non ha mai corso.

KOHTA NOZANE, FINITO IL WEEKEND

Alza bandiera bianca il giapponese Kohta Nozane, a causa di una ferita al dito medio della mano destra rimediata nei test di Navarra della scorsa settimana. Il pilota di GRT Yamaha ci ha provato nella prima sessione, ma ha preferito non continuare a rischiare.

FP2

Seconda sessione di prove libere WorldSBK a Doningtonin in cui Jonathan Rea ha giocato un po’ con gli avversari portandosi parecchio avanti con i long run per la gara.

Su questo tracciato la casa di Akashi è una certezza, anche Alex Lowes (quarto nella classifica combinata) lo ha dimostrato. La vera e propria novità è la Yamaha che si è sostituita alla Ducati nel ruolo di prima avversaria della Kawasaki.

Il turco Razgatlioglu, come visto sopra al mattino era stato il più veloce, vedendosi successivamente cancellato il tempo. La Ducati prova a raggruppare i cocci con Scott Redding, quinto tempo e un po’ arrabbiato durante la sessione. Il pilota britannico ha dato due decimi a Michael Ruben Rinaldi, che su questo tracciato due anni fa con la Panigale V4R del team Barni non era andato bene. La bagarre in famiglia tra ragazzi della Ducati sarà sicuramente uno dei trend del week end.

Qui ha vinto nove volte Tom Sykes che però è ricaduto al primo giro lanciato, esattamente come gli era successo al mattino. Questa volta l’incidente è stato serio, e i tecnici tedeschi di BMW hanno impiegato mezz’ora per riparare la sua unica moto, visto che in Superbike la doppia moto non è consentita. Tom è tornato in pista appena in tempo per siglare il sesto crono di giornata. Se piove, come scontato, il favorito di Donington diventa lui: qui sul bagnato ha sempre fatto grandi gare.

APPUNTAMENTI DEL WEEKEND

Sabato 3 luglio, sarà già tempo di gara per la WorldSBK. Al mattino (ore 12:10 italiane) la Superpole per definire lo schieramento della prima sfida. Alle 15 ora italiana parte gara 1, sulla distanza di 23 giri.

Giacomo Da Rold