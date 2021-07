Ad Assen, in gara-1 WorldSBK, Jonathan Rea si prende dopo la pole anche la tredicesima vittoria sul circuito olandese davanti a Scott Redding e Toprak Razgatlioglu. Gara interrotta a due giri dal termine dalla bandiera rossa, causata dalla caduta in curva 7 di Jonas Folger. Ottima quinta piazza per Andrea Locatelli, a terra Michael Rubén Rinaldi.

TREDICESIMO SIGILLO AD ASSEN PER REA

Dopo la pausa estiva è tornato in pista il WorldSBK con una gara divertente che ha visto i primi tre del mondiale per la prima volta al confronto diretto. Ad uscirne vincitore è il sette volte campione del mondo Jonathan Rea che, dopo aver conquistato la pole, rispetto ai rivali è sembrato avere un paio di decimi nel “taschino” nell’ultima fase di gara. Scott Redding avrebbe potuto giocarsela con Rea, ma ha commesso diversi errori in curva quattro. Terza piazza per il turco Toprak Razgatlioglu che perde così anche la leadership del campionato che torna nelle mani di Rea.

Quarta piazza per Michael Van der Mark con la BMW che, dopo il podio di Donington, si è ben comportato sul circuito di casa. L’olandese scattava dalla nona posizione e senza l’interruzione probabilmente si sarebbe giocato il podio all’ultimo passaggio. Quinta piazza per il rookie Andrea Locatelli, compagno di squadra di Toprak, il quale nel finale di gara girava addirittura più forte del turco. Il “Loka” ha chiuso a soli sei secondi da Jonathan Rea: un distacco minimo in una pista così impegnativa, che lascia ben sperare per le gare di domani e soprattutto per il suo futuro nel WorldSBK.

CHE RIMONTE GERLOFF E SYKES

Sesta piazza per l’americano che scattava dall’ultima posizione in griglia. Garrett Gerloff ha messo in mostra un passo da podio per tutta la gara e domani nella Superpole Race sarà chiamato a migliorare la sua posizione di partenza per potersi giocare le posizioni che contano in Gara2. Settima piazza per Tom Sykes, anche lui scattato dal fondo dello schieramento come Gerloff. BMW come detto dunque sta migliorando sensibilmente le prestazioni della M1000RR. Non solo con Van der Mark e Tom Sykes, ma anche con Jonas Folger che si trovava in top10 quando è caduto causando la bandiera rossa. Il tedesco è stato trasportato in ospedale per controlli, ma è comunque cosciente.

🏥 MEDICAL DIRECTOR INFO: Rider #94 @94jonasfolger has been declared UNFIT and will be transported to Assen Hospital for further assessments. Updates to follow. #NLDWorldSBK 🇳🇱 — WorldSBK (@WorldSBK) July 24, 2021

Ottava piazza per Leon Haslam, migliore Honda al traguardo con il compagno di squadra che è uscito di pista nelle prime fasi di gara. Chiudono la top10 WorldSBK due Ducati con Chaz Davies che, dopo delle ottime libere, si è dovuto accontentare della nona piazza, mentre è decimo Axel Bassani. Caduto nelle prime fasi di gara Michael Rubén Rinaldi mentre si trovava terzo, mentre è finito a terra mentre si trovava quinto Alex Lowes.

Mathias Cantarini