Il WorldSBK riparte da Aragon, dopo gara1 vinta ieri da Jonathan Rea in volata su Alvaro Bautista i piloti tornano in pista per la Superpole Race. Michael Rinaldi è stato il più veloce nel warmup e dopo il quarto posto di ieri punta ad un podio che vorrebbe dire prima fila per gara2. Secondo Toprak Razgatlioglu e terzo tempo per Alvaro Bautista. I tre sono racchiusi in pochissimi millesimi mentre incassa tre decimi il vincitore di ieri Jonathan Rea.

Alvaro Bautista ritorna alla vittoria che gli mancava dal 2019 anno con cui sfiorò il titolo con Ducati. Seconda posizione per Jonathan Rea che si è liberato solo nell’ultimo giro di Toprak Razgatlioglu e Michael Rubén Rinaldi. Il turco si prende il podio e la prima fila di gara2 con un sorpasso duro ma onesto sull’italiano all’ultima curva.

Mathias Cantarini