Lilou Wadoux, Doriane Pin, Rahel Frey, Sarah Bovy e Michelle Gatting sono le cinque ragazze che correranno la 24h Le Mans 2023, quarto appuntamento del FIA World Endurance Championship. Le due francesi, l’elvetica, la belga e la danese sono attese in scena a bordo di tre auto differenti, determinate a dare spettacolo in GTE-Am ed in LMP2.

Attualmente Lilou Wadoux è l’unica ad aver primeggiato in stagione, l’atleta di Ferrari (Richard Mille AF Corse #83) condividerà nuovamente l’abitacolo con Alessio Rovera e Luis Perez Companc. Il tridente si colloca anche al secondo posto del campionato in GTE-Am, la coppia insegue la Corvette #33 di Ben Keating/Nico Varrone/Nicky Catsburg.

La 22enne ha dichiarato in una nota ai nostri microfoni: “Le Mans è magica, sarà interessante capire la pista vista la macchina nuova. Dovrò imparare a guidare diversamente, sarà sicuramente interessante. Sono contenta di come sta andando la stagione nonostante il ritiro di Sebring. L’importante ora è dare tutto, Le Mans è molto importante anche per il punteggio e terminare a punti è importante in vista del prosieguo del campionato. Abbiamo delle buone chance di fare bene, vedremo cosa accadrà domenica dopo la gara

Dames all’assalto in due classi

Doriane Pin in LMP2, le altre Dames in GTE. Anche a Le Mans ci sarà un impegno a due fronti per le ‘Dame d’acciaio’, determinate ad imporsi su più fronti dopo le ottime prestazioni mostrate da Sebring ad oggi.

Daniil Kvyat e Mirko Bortolotti divideranno l’abitacolo con la promettente francese a bordo dell’Oreca #63 di PREMA, mentre Rahel Frey/Sarah Bovy/Michelle Gatting #85 continueranno a dare battaglia a bordo della Porsche #85 in classe GTE-Am.

Il tridente indicato insegue il primo successo di categoria in GTE-AM nel Mondiale dopo aver ottenuto la vittoria nella 4h di Portimao valida per l’European Le Mans Series 2022. Le tre atlete hanno una chance per contendersi un posto in Top3, una missione non scontata nella competitiva GTE del FIA WEC.

Doriane Pin ha riportato ai nostri microfoni: “Sono pronta per battagliare, guidare con una LMP2 su questo tracciato è speciale. Sicuramente è diverso da una GT, ma in ogni caso le sensazioni sono buone, almeno una volta tu vuoi correre in questo posto. Ho lavorato tanto per raggiungere questo obiettivo e finalmente sono qui. L’obiettivo è fare bene come fatto sino ad ora in campionato, i punti doppi di questa manifestazione possono cambiare tante cose”.

Da Le Mans – Luca Pellegrini