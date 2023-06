Antonio Fuoco ed Alessandro Pier Guidi svettano con Ferrari al termine delle qualifiche della 24h Le Mans, quarto atto del FIA World Endurance Championship. I due italiani, rispettivamente presenti a bordo della 499P #50 e della gemella #51 occupano la cima della graduatoria alla vista dell’Hyperpole, turno che commenteremo nella giornata di domani. JOTA #28 al top in LMP2, Richard Mille AF Corse mette tutti in riga in GTE con Ferrari #83.

Ferrari precede Toyota, Peugeot out dalla Top8

Fuoco e Pier Guidi hanno dettato legge nell’ora d’azione sul ‘Circuit della Sarthe’. I due nostri connazionali sono stati perfetti, l’ex protagonista della FIA F2 ha fermato il cronometro in 3.25.213 precedendo di 199 millesimi il compagno di squadra.

Toyota Gazoo Racing insegue con entrambe le vetture, Kamui Kobayashi/José Maria Lopez/Mike Conway #7 si collocano davanti a Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley #8 ed a Michael Christensen/Fred Mako/Dane Cameron (Porsche Penske Motorsport #5). Tutti questi equipaggi hanno diritto a completare anche la cruciale Hyperpole di domani in compagnia di Porsche Penske Motorsport #75, Cadillac Racing #3 e Cadillac Racing #2. Non compare Peugeot, leggermente attardata rispetto ai diretti avversari.

Nelle altre categorie, JOTA e Richard Mille AF Corse #83 in vetta

JOTA in cima al gruppo grazie ad una perfetta prestazione da parte dei Pietro Fittipaldi. Il brasiliano ha preceduto di soli 2 millesimi di WRT #41 e PREMA #63, all’attacco nel finale con Mirko Bortolotti. Passano il turno in vista della decisiva qualifica di domani anche IDEC Sport #48, Vector Sport #10, COOL Racing #47, Racing Team Turkey #923 (PRO-Am) e PREMA #9.

In GTE, invece, Alessio Rovera è stato il migliore. Il #83 di Richard Mille AF Corse ha saputo precedere Davide Rigon (AF Corse #54/Ferrari) e Nicky Catsburg (Corvette Racing #33), in pista con una vettura riparata in pochissimo tempo dopo un incidente delle libere. Presenti nella lotta di domani per la pole anche per TF Sport #25 (Aston Martin), Kessel Racing #57 (Ferrari), GMB Motorsport #55 (Aston Martin), AF Corse #21 (Ferrari) e Kessel Racing #74 (Ferrari).

La sessione è iniziata con una bandiera rossa per un problema da parte dell’Alpine #36 all’ultima chicane, il turno è continuato con una seconda bandiera gialla in seguito all’incidente ad Indianapolis da parte dell’Oreca #37 di COOL Racing. Difficoltà nel finale anche per le Iron Dames #85 (Porsche) e per la 911 RSR-19 targata AO Project 1 #56, rispettivamente in crisi nella seconda piega della pista e nell’ultimo settore.

La giornata a Le Mans non è finita. Dalle 22.00 si svolgeranno le FP2, mentre domani sono indette altre due sessioni di libere prima dell’Hyperpole che deciderà le prime file di ogni categoria (Hypercar, LMP2 e GTE).

Da Le Mans – Luca Pellegrini