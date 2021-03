A poche ore dal cambio della data della 24h di Le Mans, prevista per il 21-22 agosto, Spa-Francorchamps diventa l’opening round del FIA World Endurance Championship 2021. L’iconica pista belga, sede della 6h, aprirà le danze nel mese di maggio prima dell’inedito appuntamento di Portimao.

Il round portoghese, indetto originariamente per il giorno di Pasqua, slitta nel week-end del 13 giugno, la vecchia data della maratona francese. L’obiettivo è quello di accogliere i tifosi nella bellissima location dell’Algarve, un’opzione non disponibile il 4 di aprile.

Monza mantiene la propria collocazione a metà luglio prima di Le Mans, Fuji e Bahrain, atto conclusivo a novembre. Il Prologue del FIA WEC 2021 si terrà a Spa-Francorchamps il 26 ed il 27 aprile, originariamente previsto a Portimao.

Pierre Fillon, presidente dell’Automobile Club de l’Ouest (ACO) ha dichiarato in merito: “Questo contesto sanitario e le misure che ne derivano ci impongono di essere molto flessibili nelle nostre decisioni. Ci adattiamo continuamente ai provvedimenti dei governi locali, in particolare in termini di vincoli di viaggio tra i paesi. La scelta di modificare il calendario è stata presa in accordo con i team. Non vediamo l’ora di essere a Spa, la prima volta con le nuove Hypercar ”.

Gli fa eco Frédéric Lequien, CEO del FIA WEC: “Voglio davvero ringraziare i nostri concorrenti, i partner ed i promotori di Portimão e Spa-Francorchamps per la loro comprensione. Stiamo affrontando un periodo sempre difficile per tutti. La nuova data di Portimão ci offre maggiori possibilità di consentire ai tifosi di assistere alla gara”.

Il calendario 2021 modificato

maggio 1 – 6H Spa giugno 13 – 8H Portimao luglio 18 – 6H Monza Agosto 21-22 – 24H Le Mans Settembre 26 – 6H Fuji Novembre 20 – 8H Bahrain

Luca Pellegrini