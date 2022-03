Alpine e Porsche dominano le rispettive qualifiche in quel di Sebring, sede del primo atto del FIA World Endurance Championship. AF Corse firma la pole-position al debutto in LMP2 con il danese Nicklas Nielsen, mentre l’Aston Martin #33 di TF Sport scatterà dalla prima casella in GTE-Am.

Hypercar, Nico Lapierre detta il passo, Toyota invisibile

Il francese Nico Lapierre ha concluso con un secondo e tre di vantaggio su tutti gli altri. Il portacolori dell’Alpine #36 ha abbattuto i rivali che non hanno mai messo in discussione il primato del marchio transalpino.

Secondo posto per Olivier Pla (Glickenhaus #708), mentre si colloca solo al quarto posto overall la Toyota #8 di Brendon Hartley. Ancora peggio è andata all’argentino José María López, settimo nella graduatoria assoluta alle spalle di tre LMP2.

LMP2, AF Corse primeggia con Nielsen al debutto

Debutto con il botto per AF Corse e Nielsen. Il danese, campione in carica in Am con la storica squadra legata a Ferrari, ha stabilito il giro più veloce al termine di un turno che si è concluso con un minuto d’anticipo in seguito ad un incidente in curva 1 dello svizzero Fabio Scherer (Inter Europol Competition #34).

Il sostituto di Alex Brundle, positivo al COVID-19, ha permesso all’alfiere di Ferrari di concludere davanti ad United Autosports. Seconda piazza per il portoghese Filipe Albuquerque #22, terza per lo scozzese Paul Di Resta.

GTE PRO, Porsche contro Porsche

Porsche domina come da pronostico la scena con il danese Michael Christensen abile a beffare il nostro Gimmi Bruni. La vettura #92 e la gemella #91 precedono la Corvette #64 di Nick Tandy, unico in grado di avvicinarsi alla vetta. Restano molto più distanti le Ferrari che nelle libere e nel Prologue di settimana scorsa non hanno mai impensierito la casa di Stoccarda.

GTE-Am, Keating mette tutti in riga

Ben Keating ha messo tutti in riga in classe GTE-Am. L’americano di TF Sport (Aston Martin #33) ha regalato un secondo alla concorrenza che si è dovuta accontentare della seconda piazza. Il canadese Paul Dalla Lana (Aston Martin/Northwest AMR #98) completerà quest’oggi la prima fila davanti a Porsche #56 di Brendan Iribe (Project 1).

In ritardo anche in questa classe le Ferrari, mentre è da segnalare i problemi per Nicolas Leutwiler (Project 1 #46/Porsche), fermo contro le barriere dell’ultima curva. L’incidente ha provocato la prima ed unica red flag di una sessione che è stata letteralmente dominata da Aston Martin.

Appuntamento a domani pomeriggio per la prima gara dell’anno sulla distanza delle 1000 miglia (8h), sfida che precederà di meno di un girono la 12h di Sebring dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Luca Pellegrini