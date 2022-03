Dopo una lunghissima sosta riparte con la mitica 12h di Sebring, secondo atto dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2022. La lotta è assicurata tra i ‘bumps’ della famosa pista statunitense che si appresta per tagliare l’importante traguardo dei 70 anni. DPi, LMP2, LMP3, GTD PRO e GTD sono attese in pista, pronte per replicare una spettacolare Rolex 24 at Daytona.

12h Sebring, Acura cerca il bis

Acura cerca il bis in quel di Sebring dopo la strepitosa doppietta nel ‘World Center of Racing’. Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian #60 cerca di replicare quanto fatto a gennaio, ma con un equipaggio diverso vista la concomitanza con la prova dell’IndyCar Series in Texas di Helio Castronevens e di Simon Pagenaud. Il belga Stoffel Vandoorne, in scena per la prima volta negli USA, raggiungerà i titolari Tom Blomqvist/Olivier Jarvis, pronti per il bis.

Filipe Albuquerque/Ricky Taylor/Will Stevens torneranno con la temibile vettura #10 del WTR, squadra che parte per vincere in un tracciato che lo scorso anno premiò negli ultimi minuti la Cadilac #5 di JDC-Mustang Sampling Racing.

Cadillac per rifarsi dopo Daytona

Cadillac cerca il bis dopo il 2021. JDC-Mustang Sampling Racing porterà nuovamente in scena Richard Westbrook/Tristan Vautier/Loic Duval, mentre attenzione ad Action Express con Tristan Nunez/Pipo Derani/Mike Conway #31.

Non ci sarà Jimmie Johnson per l’IndyCar, il sette volte campione della NASCAR Cup Series verrà rimpiazzato sulla seconda auto di Action Express dal tedesco Mike Rockenfeller. L’ex campione del DTM supporterà Jose Maria Lopez/Kamui Kobayashi, presenti negli USA anche con Toyota nel WEC a bordo della vettura #7.

Impossibile dimenticarsi del Chip Ganassi Racing con Renger van der Zande/ Sébastien Bourdais / Ryan Hunter-Reay e Alex Lynn/Earl Bamber/Neel Jani. Quest’ultimo è stato chiamato all’ultimo per prendere il posto di Kevin Magnussen, di ritorno con Haas nel Mondiale F1.

LMP2, DragonSpeed cerca il bis con i due Montoya

DragonSpeed cerca il bis dopo lo strepitoso successo alla Rolex 24. La compagine americana è attesa con un’interessante coppia formata dai due Montoya. Juan Pablo sarà infatti raggiunto dal figlio Sebastian e da Henrik Hedman, pilota che correrà tutto il campionato.

Jonathan Bomarito/Steven Thomas/Josh Pierson (PR1/Mathiasen Motorsports #11), John Farano/Louis Deletraz/Rui Andrade (Tower Motorsport #8) e Dwight Merriman/Ryan Dalziel/Kyle Tilley (Era Motorsport #18) sono le tre squadre statunitensi da tenere in considerazione per una Sebring 12h che come accaduto nel primo round vedrà dei team ‘europei’.

Tornerà infatti in scena il Racing Team Nederland #29 con Frits van Eerd/Giedo van der Garde/Dylan Murry, mentre non dimentichiamoci la presenza di United Autosports con James McGuire/Duncan Tappy/Guy Smith. Attenzione anche ad High Class Racing #20, Fabio Scherer/Andreas Fjordbach/Dennis Andersen, team oltremodo competitivo a Daytona prima di un incidente in curva 1 nella notte.

LMP3, nuovi ingressi e tante conferme

Riley Motorsports #74 è senza dubbio la formazione da battere per la Sebring 12h. Gar Robinson/ Felipe Fraga /Kay van Berlo sono gli uomini da battere nella 70ma edizione della prova statunitense che rivedrà anche all’opera il CORE autosport #54 e Jon Bennett /Colin Braun/George Kurtz.

Interessante squadra per Performance Tech Motorsports #38 con Dan Goldburg/Rasmus Lindh/Cameron Shields e per Sean Creech Motorsport #33 con Joao Barbosa/ Lance Willsey/Malthe Jakobsen. Torneranno anche con Jarrett Andretti/Josh Burdon/Gabby Chaves ( Andretti Autosports #36).

Da segnalare due debutti oltre all’unica presenza per Muehlner Motorsports America #6. Ricordiamo la presenza di Max Hanratty/Todd Archer / James Vance (FastMD Racing #40) e di Ari Bologh/Garrett Grist/Dakota Dickerson (Jr III Motorsports #30).

GTD PRO 12h Sebring: Porsche contro il resto del mondo

Matt Campbell/Mathieu Jaminet/Felipe Nasr (Pfaff Motorsports #9) inseguono il secondo successo consecutivo dopo il mitico finale nel ‘World Center of Racing’. La squadra canadese non ritroverà in pista il KCMG #2, squadra che è uscita ‘sconfitta’ dalla Rolex 24 con un discreto terzo posto.

Ferrari torna in scena, almeno per questa prova, ma avrà una formazione rivisitata in seguito all’impegno nella 8h del FIA WEC dei piloti titolari. Sull’auto di Risi Competizione vi saranno infatti Eddie Cheever III/Davide Rigon/Daniel Serra, squadra pronta per difendere i colori dell’Italia insieme alla Lamborghini #63 del TR3 Racing affidata a Mirko Bortolotti/Andrea Caldarelli/Marco Mapelli.

WeatherTech Racing nuovamente con due auto, Corvette ci riprova

Anche per la Sebring 12h WeatherTech Racing avrà due auto differenti in griglia. Oltre alla ‘solita’ 911 GT3-R con Cooper MacNeil /Julien Andlauer / Alessio Picariello riavremo in azione anche un’AMG GT3 con Cooper MacNeil /Maro Engel/Jules Gounon.

Riavremo nuovamente in azione anche Corvette Racing, ma con solo una vettura visto che l’altro equipaggio tornerà nel Mondiale. Antonio Garcia/Jordan Taylor/Nick Catsburg sono attesi sulla vettura #3, mentre c’è attesa per la seconda sfida di BMW con i confermati Connor De Phillippi/ John Edwards/Augusto Farfus #25 e Philipp Eng/ Marco Wittmann/ Nick Yelloly #24.

Aston Martin sarà al via con Ross Gunn/Alex Riberas/Maxime Martin (Heart of Racing #23), mentre Lexus si appresta a dare battaglia con Jack Hawksworth/Ben Barnicoat/Aaron Telitz (Vasser Sullivan #14 ). A differenza di Daytona spicca il debutto di Acura con Ashton Harrison-Henry /Kyle Marcelli/Tom Long (Racers Edge Motorsports with WTR #93).

GTD, 12h Sebring: battaglia assicurata nella 500ma gara di Bill Auberlen

Lo spettacolo è assicurato nella GTD ‘tradizionale’. La Sebring 12h che ci apprestiamo a vivere sarà una giornata speciale per Bill Auberlen, pronto per la 500ma partenza nella serie. Il veterano di BMW, detentore del record di pole-position e di successi, tornerà con Turner Motorsport #96 accanto a Robby Foley/Michael Dinan.

La casa bavarese ha il chiaro intento di dimenticare un pessima Rolex 24 e per la seconda gara dell’anno avrà un secondo ingresso nella GTD tradizionale. Debutta infatti con BMW il Paul Miller Racing, team legato a Lamborghini con Bryan Sellers/Madison Snow/Erik Johansson #1.

Lamborghini tornerà in ogni caso nel gruppo anche se non avremo in scena TR3 Racing, e T3 Motorsport. Jeff Westphal/Robert Megennis/Corey Lewis (Carbahn with Peregrine Racing #39) saranno nuovamente da tenere in considerazione dopo la discreta prestazione nella prima prova dell’anno, gara che ha premiato la Porsche #16 del Wright Motorsport con Ryan Hardwick/Jan Heylen/Zach Robichon.

Mercedes guida la lista degli outsider

Mercedes è attesa ad un riscatto dopo la delusione dell’opening round e si ripresenterà ai nastri di partenza con il Winward Racing #57. Russell Ward/Philip Ellis/Marvin Dienst sono attesi ai nastri di partenza, mentre attenzione anche ad Alegra Motorsports #28 con i temibili Daniel Morad/ Michael de Quesada /Maximilian Goetz. Presenti anche Mike Skeen/Stevan McAleer/ Daniel Juncadella con Gilbert Korthoff Motorsports #32.

Anche in questo caso occhi come in GTD PRO occhi puntati su Aston Martin e Lexus, rispettivamente con Roman De Angelis /Tom Gamble/Ian James (Heart of Racing #27) e Scott Andrews/Frankie Montecalvo/ Richard Heistand (Vasser Sullivan #12). Per la casa inglese vi sarà anche Magnus Racing #44 con John Potter/Andy Lally/Spencer Pumpelly.

Tra gli outsider di lusso spicca anche il Cetilar Racing con Roberto Lacorte/Giorgio Sarnagiotto/Antonio Fuoco (Ferrari #47) e McLaren con Paul Holton/ Jon Miller/ Patrick Gallagher (Crucial Motorsport #59) e Brendan Iribe /Ollie Millroy /Jordan Pepper (Inception Racing #70).

Appuntamento da non perdere sabato sera con 12h di Sebring, gara che si svolgerà sabato sera a poche ore di distanza dalla competizione del FIA World Endurance Championship.

Luca Pellegrini