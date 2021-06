Il francese Matthieu Vaxiviere firma la pole-position per la 8h di Portimao, secondo atto del FIA World Endurance Championship 2021. Alpine ‘vince’ la sfida contro Toyota al termine di una sessione tiratissima che si è decisa negli ultimi minuti. Prima pole-position per la compagine francese tra le Hypercar per 94 millesimi sulla GR010-Hybrid #8 del neozelandese Brendon Hartley.

Il britannico Mike Conway #7 scatterà dalla terza casella con la seconda delle vetture giapponesi davanti all’Oreca #28 di JOTA Sport con l’inglese Tom Blomqvist. Quest’ultimo ha firmato il best lap in LMP2 per 891 millesimi sulla gemella #38 del padrone di casa Antonio Felix da Costa. Terzo posto in LMP2, quinto assoluto e leadership in LMP2 Pro-Am per l’Oreca #29 di Job Van Uitet davanti alla #22 di United Autosports con lo scozzese Paul Di Resta.

Undicesimo crono overall per la nuovissima Glickenhaus con Ryan Briscoe/Romain Dumas/Richard Westrook #907 con 1 secondo ed 8 decimi dalla pole dell’Alpine #36.

8h di Portimao GTE: Porsche controlla la situazione

Festa Porsche tra le GT in entrambe le categorie. Il francese Kevin Estre, fresco vincitore della 24h del Nuerburgring, ha firmato il miglior crono tra i PRO in 1.37.986. L’alfiere della Porsche 911 RSR-19 #92 regala 373 decimi alla Ferrari del britannico James Calado #51 e 403 alla gemella #91 affidata al nostro Gimmi Bruni.

Da segnalare l’ultima posizione per Ferrari #52 che ha abusato in modo eccessivo dei track limits e non è riuscita a concludere un giro cronometrato. 17° posto sulla griglia per la seconda 488 GTE ufficiale, quarto di classe.

Egidio Perfetti regala alla Porsche #56 del Project 1 la pole-position in GTE-Am con il tempo di 1.40.191. Il compagno di auto di Matteo Cairoli e Riccardo Pera precederà la 911 RSR-19 #77 del Proton Competition di Christian Ried.

Terzo posto per la Ferrari #47 del Cetilar Racing con Roberto Lacorte al volante. La 488 GTE precederà domani sullo schieramento davanti alla Rossa #54 dell’elvetico Thomas Flohr.

Appuntamento a domani alle 12.00 per la prima storica 8h di Portimao, seconda prova del FIA World Endurance Championship.

Luca Pellegrini