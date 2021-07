José Maria Lopez firma la pole-position per la 6h di Monza, terza prova del FIA World Endurance Championship 2021. L’argentino ha registrato il miglior tempo del turno in 1.35.899 con quasi due decimi di gap sulla gemella #7 guidata dal neozelandese Brandon Hartley. Terzo posto per l’Alpine con Nicholas Lapierre davanti alle due Glickenhaus. Week-end perfetto per la Toyota #7 che ha realizzato il miglior crono in tutte le sessioni fino ad ora disputate.

WRT svetta in LMP2 grazie ad un giro perfetto di Charles Milesi. L’Oreca #31 precede la vettura #22 di United Autosports di Filipe Albuquerque e la #21 di Ben Hanley, autore del miglior crono nella speciale classifica Pro-Am.

Segnaliamo l’uscita di scena di Stoffel Vandoorne. L’ex pilota di F1, portacolori di Jota Sport #37, ha perso il controllo della propria Oreca all’uscita della ‘Lesmo 2’ ed ha causato la prima ed unica red flag della sessione a 2 minuti e 47 dalla conclusione.

6h di Monza: Porsche ed Aston a segno

Kevin Estre conquista la pole-position in GTE per soli 65 millesimi sulla Ferrari #51 di Alessandro Pier Guidi. Il pilota della Porsche #92 è stato il migliore con il crono di 1.45.412 al termine di una sessione tiratissima. Terza piazza per la seconda 911 RSR-19 con Gimmi Bruni davanti alla Rossa #52 di Miguel Molina/Daniel Serra #52.

Ben Keating regala la prima casella dello schieramento all’Aston Martin #33 di TF Sport. L’americano precede la Ferrari #83 di François Perrodo (AF Corse) e la 488 GTE di Roberto Lacorte (Cetilar Racing), leader del campionato alla vigilia della prova di casa. Quarta piazza per Egidio Perfetti con la Porsche del Project 1 Racing, pronto a dare battaglia domani dopo il secondo posto in quel di Portimao.

Evidenziamo l’assenza della Ferrari dell’Inception Racing, squadra che ha dovuto alzare bandiera bianca dopo un violento impatto contro le barriere della ‘Variante Ascari’ durante le FP2 di questa mattina.

Appuntamento a domani alle 12.00 per la prima edizione della 6h di Monza.

Da Monza – Luca Pellegrini

Foto Credit: Pier Colombo