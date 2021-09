Prema ed Iron Lynk saranno presenti in LMP2 nel FIA World Endurance Championship 2022. Le due strutture, unite nei mesi scorsi, iniziano una nuova sfida nel mondo dei prototipi, un debutto assoluto per entrambe le realtà.

Oreca è il telaio scelto per questo debutto che avverrà il prossimo marzo in occasione della 1000 Miles of Sebring (Florida/USA). Ovviamente l’impegno segnerà la partecipazione alla 24h di Le Mans del prossimo anno.

Non conosciamo ancora i piloti o altro dettagli per l’ingresso in LMP2 di due realtà presenti ovunque nel motorsport. F2, F3, Formula Regional, F4, GT World Challenge Europe, Michelin Le Mans Cup, Ferrari Challenge, FIA WEC (GTE-Am) ed ELMS sono i programmi che le due squadre portano avanti, un impero che dal 2022 si amplierà.

Andrea Piccini, direttore di Iron Lynx, ha rilasciato: “Iron Lynx ha ottenuto buoni risultati in questa stagione nelle gare di durata GT e il team PREMA è noto per essere uno dei migliori team di monoposto. L’esperienza dei due creerà il mix perfetto per competere ai massimi livelli”.

Anche René Rosin, boss di PREMA, ha voluto evidenziare questo importante annuncio: “Questo è uno sviluppo eccitante per il nostro team e che ci porterà in una nuova dimensione molto motivante. Non vediamo l’ora di lavorare con Iron Lynx per condividere la nostra conoscenza. Speriamo che questo sia solo l’inizio di un futuro prospero nelle gare di durata”.

Luca Pellegrini

Foto: Pier Colombo