Resta stabile il calendario del FIA World Endurance Championship che in occasione della 24h di Le Mans ha annunciato le gare del 2022. Monza si conferma nei piani della serie con una prova che si terrà una settimana prima rispetto al round che si è svolto questo luglio.

La tappa nel tempio della velocità seguirà di un mese la 24h di Le Mans che segnerà il ritorno in pista di Peugeot nella classe regina. La stagione scatterà in quel di Sebring a marzo prima di passare in quel di Spa-Francorchamps. Chiusura classica, dopo Le Mans e Monza, con il round al Fuji e la sfida in Bahrain con una 8h che concluderà il campionato.

Il calendario è stato creato in modo tale da non avere concomitanze con l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, categoria americana riservata alle GT ed ai prototipi che da circa 1 anno è legata al Mondiale Endurance.

Frederic Lequien, CEO del FIA WEC, ha affermato: “Il nostro obiettivo era creare un pacchetto globale ed economico dopo 18 mesi difficili per i nostri produttori e team. Con il calendario 2022 abbiamo raggiunto la perfetta combinazione di circuiti classici per le nostre gare. Siamo fiduciosi che il programma renderà felici i protagonisti ed i tifosi”.

Soddisfazione anche da Pierre Fillon. Il presidente dell’ACO Pierre Fillon ha rilasciato nel corso della conferenza stampa odierna: “I calendari delle corse automobilistiche non sono mai stati soggetti a tali interruzioni come durante la pandemia e questo programma ovviamente tiene conto della situazione attuale. Non vedo l’ora di andare negli Stati Uniti a marzo per un’entusiasmante decima stagione”.

Calendario 2022 del FIA World Endurance Championship

Prologue – Sebring (12-13 marzo)

18 marzo — 1000 Miles of Sebring 7 maggio — TotalEnergies 6 Hours of Spa-Francorchamps 11-12 luglio — 24 Heures du Le Mans 10 luglio – — 6 Hours of Monza 11 settembre – 6 Hours of Fuji 12 novembre – 8 Hours of Bahrain

Appuntamento a domani con l’attività in pista. La 24h di Le Mans, quarto atto del FIA World Endurance Championship, scatterà alle 16.00 italiane.

Luca Pellegrini