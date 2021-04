Jan e Kevin Magnussen saranno in team insieme alla prossima 24h di Le Mans. Sarà un debutto per Kevin nella classica, che avrà suo padre come compagno di squadra al volante della LMP2 di High Class Racing.

La notizia è stata ufficializzata soltanto stamattina, ma le voci su un possibile impegno congiunto per la “dinastia Magnussen” si susseguivano da diverso tempo.

Jan Magnussen, 47 anni, ha un passato in F1 al volante di McLaren e Stewart. Per 16 anni al volante della Corvette ufficiale, ha vinto 4 titoli in classe GTLM (di cui 3 consecutivi tra il 2004 e il 2006).

Terminato l’impegno con il costruttore statunitense, ha preso il sedile della Oreca #20 di High Class Racing, dividendo l’abitacolo con Anders Fjordbach e Dennis Andersen.

Kevin Magnussen, suo figlio, ha corso in Formula 1 per 6 anni tra McLaren, Renault e Haas. Terminato l’impegno a ruote scoperte, ha firmato per Chip Ganassi in IMSA guidando un prototipo alla 24h di Daytona.

In occasione della prossima edizione della 24h di Le Mans, il team High Class Racing manderà in pista due schieramenti, di cui uno formato dalla “dinastia Magnussen” insieme ad Anders Fjordbach.

Sarà la prima volta in cui papà e figlio si divideranno l’abitacolo, realizzando quello che a detta di Kevin Magnussen è un’obiettivo di lunga data. “È un sogno che si avvera, qualcosa che abbiamo cercato di fare per anni” ha dichiarato il giovane danese sui suoi canali social.

Secondo schieramento anche per Project 1

Anche il team tedesco Project 1, iscritto per la classe GTE Am, prenderà parte al Mondiale WEC con due schieramenti.

Proprio questo pomeriggio sono stati annunciati i tre piloti che guideranno la Porsche #46, seconda vettura del team: Dennis Olsen e Buchardt Anders, insieme all’ex GP2 Axcil Jefferies.

Project 1 manderà in pista il suo secondo schieramento già dalla prima tappa del Mondiale, la 6h di Spa-Francorchamps, prevista per sabato 1 maggio.

Beppe Dammacco

