La FIA ha presentato il GT Elettrico, nuova classe per il mondo del motorsport. Non conosciamo ancora la data precisa del debutto di questa inedita realtà, che presenta delle novità molto particolari per il mondo delle corse.

A differenza di quanto accade nella FIA Formula E, campionato che dal 2020/2021 è diventato Mondiale, ci sarà molta libertà per i partecipanti che si iscriveranno a questa categoria. Vi sarà infatti la possibilità di sviluppare la propria batteria ed una ricarica rapida ai box durante le competizioni, che ammetteranno auto con due o quattro ruote motrici.

Le vetture sono concepite per avere la stessa finestra di prestazione delle esistenti GT3, ma con prestazioni superiori in termine di accelerazione. A differenza della Formula E l’obiettivo è quello di gareggiare su dei circuiti permanenti, fatto che in via eccezionale la categoria riservata alle monoposto sperimenterà il prossimo week-end con un double header a Valencia sul circuito Riccardo Tormo.

Xavier Mestelan Pinon, direttore tecnico della FIA, ha affermato in merito: “Le principali sfide tecniche per l’industria automobilistica sono lo sviluppo delle batterie. L’integrazione di esse nelle auto e la tecnologia di ricarica veloce sono fondamentali. Questo particolare è cruciale per i costruttori che vogliono sviluppare una tecnologia rilevante per la strada piuttosto che affidarsi a componenti standard”.

C’è soddisfazione anche da parte del presidente della FIA Jean Todt. Quest’ultimo ha aggiunto: “La FIA vuole rendere il motorsport un laboratorio per la mobilità sostenibile. L’annuncio di questa nuova categoria di auto GT a propulsione elettrica è una pietra miliare fondamentale al servizio di questo obiettivo. Il campionato che stiamo presentando aprirà la strada a nuove tecnologie di batterie e di ricarica rapida”.

Le vetture per il GT elettrico saranno dotate da una tecnologia Saft che permetterà una ricarica rapida di 700 kW. La potenza massima consentita sarà 430 kW o 575 CV per le GT elettriche. Le vetture avranno un peso tra 1490 e 1530 kg, una soglia leggermente più alta delle GT3 attuali che conosciamo.

Nuovi dettagli saranno comunicati in futuro.

Luca Pellegrini

