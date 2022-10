Isotta Fraschini ha comunicato le proprie intenzioni per gareggiare nel FIA World Endurance Championship 2023 e di conseguenza nella mitica 24h Le Mans. Lo storico brand italiano è atteso nella classe regina del Mondiale a partire dalla 6h di Spa-Francorchamps, terzo atto della stagione che come consuetudine precederà il centenario della maratona francese.

La notizia era nell’aria da tempo, ma finalmente abbiamo avuto una conferma per un prototipo che sarà costruita a Padova presso l’azienda di Giuliano Michelotto, nome che non ha bisogno di presentazioni vista la lunga esperienza con Ferrari. I tecnici utilizzeranno anche del vento della Williams in Inghilterra, una fase cruciale nello sviluppo di un modello ibrido con motore V6 da 3 litri turbo.

Isotta Fraschini: un nuovo marchio italiano guarda al Mondiale

Una nota recita: “Un secolo fa le Isotta Fraschini erano le vetture più ammirate nel mondo, le più potenti, le meglio rifinite e anche le più costose. In gara erano state guidate da Alfieri Maserati ed Enzo Ferrari, ma erano anche le automobili del Re d’Italia, di Papa Pio XI, del Duce e di D’Annunzio. Michelotto è un’azienda che è presente da oltre mezzo secolo nel mondo delle competizioni, la collaborazione con Ferrari affonda le radici da fine anni 70 ed ha portato a dei successi incredibili”.

Attendiamo di vedere le prime immagini definitive di un gioiello che sarà svelato ufficialmente a Milano. Il costruttore italiano diventa il secondo rappresentante del Bel Paese dopo la Ferrari che per la prima volta ammireremo in tutto il suo splendore il prossimo 30 ottobre in occasione delle Finali Mondiali di Imola.

La Rossa debutterà alla prossima 1000 Miglia di Sebring di Febbraio, mentre il gioiello di Isotta Fraschini dovrebbe essere in scena da maggio. Occhi puntati in ogni caso sull’Emilia Romagna, non dimentichiamoci infatti il progetto di Lamborghini e Ligier che arriverà sui tracciati di tutto il mondo nel 2024 tra le LMDh.

Luca Pellegrini