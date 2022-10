Il 30 ottobre potremo finalmente ammirare la nuova Ferrari Hypercar, vettura che dal 2023 gareggerà full-time nel FIA World Endurance Championship. La presentazione avverrà presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola in occasione dell’edizione 2022 delle Finali Mondiali della casa di Maranello.

Ferrari Hypercar, prima gara a Sebring

Dopo una serie di test, l’ultimo con delle immagini in quel di Portimao, si avvicina la data delle prime immagini ufficiali per un prototipo che debutterà a Sebring in occasione della prossima 1000 Miglia del WEC, evento che si svolgerà a marzo nel medesimo fine settimana della 12h dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

You've been waiting long enough… 🔜#FerrariFM22 will be the perfect stage to finally introduce you to our #Ferrari #LMH!

Save the date: 30th October 🗓️#FerrariRaces pic.twitter.com/138FrwNw88 — Ferrari Races (@FerrariRaces) October 5, 2022

Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Fuoco, Miguel Molina e Davide Rigon hanno girato nella regione dell’Algarve con la Hypercar, impianto che è stato scelto per testare anche l’inedita 269 GT3 che debutterà in tutto il mondo a partire dalla prossima Rolex 24 at Daytona dell’IMSA.

Non ci sono dei nomi certi, tutto resta ancora in via di definizione. La situazione è sicuramente oltremodo interessante, il progetto Hypercar di Ferrari è infatti storico vista l’assenza di molti anni del brand dalla classe regina del WEC e soprattutto dalla leggendaria 24h Le Mans.

Il prototipo in questione gareggerà in tutte le prove del FIA WEC contro Peugeot, Glickenhaus, Toyota, Cadillac (LMDh) e Porsche (LMDh). Oltre a questi aspettiamo l’ingresso di BMW (LMDh), Alpine (LMDh) e Lamborghini (LMDh) che debutteranno a partire dalla stagione 2024. Dovrebbe aggiungersi anche Acura (LMDh), iscritta con due team all’IMSA WTSC 2023.

Non resta che attendere il 30 ottobre per la grande festa Ferrari nell’impianto di Imola. Ci sarà da divertirsi con le finali dei vari campionati monomarca della Rossa, la nuova 296 GT3 e l’attesissima Hypercar che continua a prepararsi per segnare nuove pagine di storia.

Luca Pellegrini