Romain Grosjean è stato annunciato come pilota ufficiale Lamborghini a partire dalla prossima stagione agonistica. Il transalpino diventa di conseguenza anche uno dei sviluppatori per la nuova LMDh, inedito prototipo che debutterà nel 2024 nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship e nel FIA World Endurance Championship.

Grosjean si unisce a Lamborghini

L’ex pilota di F1 per quanto riguarda il Team Haas, attuale volto dell’IndyCar con i colori di Andretti, è atteso per una nuova sfida con il costruttore italiano e con Iron Lynx, realtà italiana che come noto gestirà il programma prototipi della casa bolognese.

Il debutto con il brand tricolore arriverà già a gennaio in occasione della Rolex 24 at Daytona dell’IMSA WTSC. Il nativo di Ginevra sarà presente ai nastri di partenza in GTD PRO con una Lamborghini Huracán GT3 EVO2 in compagnia di Andrea Caldarelli e Mirko Bortolotti. Ricordiamo che anche questi ultimi sono parte integrante del progetto LMDh per il 2024, due nomi che ben conosciamo.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Grosjean, ex campione della FIA F2 ha rilasciato in una nota: “E’ un onore per me entrare a far parte della famiglia Lamborghini, un marchio iconico per chi ama le automobili sportive. Inoltre sono particolarmente felice di debuttare a Daytona con l’ultima evoluzione della Huracán GT3, che nelle scorse edizioni ha raccolto molti successi, affidata a un team come Iron Lynx assieme a compagni di talento. Sono certo che sarà una bella scoperta per me. Poi sono felice di contribuire allo sviluppo della vettura LMDh, che ho avuto la fortuna di vederla ed è veramente bellissima”.

Giorgio Sanna, Head of Motorsport di Lamborghini, ha aggiunto: “Siamo molto orgogliosi di dare il benvenuto a Romain Grosjean nella famiglia Lamborghini, per questo nuovo ed entusiasmante periodo nella storia di Squadra Corse. È un pilota con una grande esperienza in varie categorie nel corso degli anni e sarà in grado di aggiungere molto valore sia al nostro programma GT3 ma, cosa più importante, anche allo sviluppo della nostra vettura LMDh. Non vedo l’ora di vedere Romain in pista a Daytona, che si spera possa essere l’inizio di una partnership di grande successo per il futuro”.

Luca Pellegrini