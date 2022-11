La notizia era nell’aria da tempo, ma sola ora possiamo dare una conferma ufficiale in merito al nuovo accordo di Lamborghini ed Iron Lynx. La squadra italiana, dopo una lunga partnership con Ferrari, ha deciso di legarsi alla compagine bolognese, brand che si unirà con una LMDh alla classe regina del FIA World Endurance Championship e dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Il 2024 segnerà l’esordio del citato prototipo che come risaputo avrà un telaio Ligier, una vettura che militerà in Europa, nella mitica 24h Le Mans ed in North America nella principale realtà riservata alle GT ed ai prototipi.

Iron Lynx e Lamborghini lavoreranno anche in stretta collaborazione con PREMA Engineering, team che al debutto nel mondo dei prototipi ha già vinto l’European Le Mans Series oltre a dei piazzamenti di primo profilo nella classe LMP2 del WEC.

La collaborazione inizierà nel 2023, Iron Lynx schiererà la nuova Lamborghini Huracán GT3 EVO2 che debutterà alla prossima Rolex 24 at Daytona. Le tappe della Michelin Endurance Cup (Daytona, Sebring, Glen e Road Atlanta) sono state scelte per questo progetto che si sposterà anche nel ‘Vecchio Continente’ all’interno del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Altre due auto verranno utilizzate in pista, una riservata alle Iron Dames.

Giorgio Sanna, Lamborghini Head of Motorsport, ha affermato in una nota dopo la presentazione ufficiale che è avvenuta a Portimao in occasione delle Finali Mondiali del brand italiano. “Sono estremamente orgoglioso della partnership con Iron Lynx. Abbiamo unito le eccellenze di tre realtà italiane, è nostro dovere ottenere grandi risultati”.

Iron Lynx sarà presente anche nel campionato Lamborghini Super Trofeo Europe 2023, categoria che inizierà da Imola a maggio in concomitanza con la prima tappa dell’European Le Mans Series. La realtà di ACO si sposterà nei principali impianti continentali, le Finali Mondiali si svolgeranno nel Bel Paese all’interno del tracciato di Vallelunga.

Luca Pellegrini