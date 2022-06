In occasione del Goodwood Festival of Speed, Porsche e Penske hanno presentato la nuova 963 LMDh, auto che si appresta a gareggiare dal 2023 a tempo pieno nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship e nel FIA World Endurance Championship.

La casa di Stoccarda segue BMW e Cadillac ed a pochi giorni dalla 24h Le Mans ha finalmente tolto i veli ad una vettura attesissima, prototipo che a differenza delle case citate sarà basato su Multimatic.

Kevin Estre, Michael Christensen, Felipe Nasr, Dane Cameron, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor e Matt Campbell sono attesi in pista tra il North America ed il Mondiale, l’esordio ufficiale sarà in quel di Daytona con la Rolex 24.

#PorschePenskeMotorsport – The Porsche Penske Motorsport team has unveiled the new #Porsche963 today @fosgoodwood. It flies the typical #Porsche motor racing colours: white, red and black.

More information and free downloads ⬇️https://t.co/FIVcJUq7Sl#HeadAndHeart #WEC #IMSA pic.twitter.com/Pu63foNfzb

— Porsche Motorsport (@PorscheRaces) June 24, 2022