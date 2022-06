Il Goodwood Festival of Speed è una festa dei motori immersa nell’affascinante cornice della Goodwood House, tenuta di proprietà del duca di Richmond, ideatore e promotore del festival. L’edizione di quest’anno, “The Innovators – Masterminds of Motorsport“, in programma tra il 23 e il 26 Giugno 2022, è dedicata all’evoluzione tecnologica nel mondo delle competizioni con uno spazio concesso anche al settore della robotica e dell’aviazione.

Ecco alcuni degli eventi e delle presentazioni da non perdere.

Hill Climb, la gara più attesa di Goodwood

Tutte le iniziative ruotano attorno alla mitica Hill Climb, la gara in salita che ogni anno vede partecipare veicoli di ogni genere, da stradali alle monoposto, fino alle hypercar.

Occhi puntati, tra i tanti, su Alfa Romeo che porterà la nuova Tonale a fare il suo debutto nel Regno Unito sabato 25 giugno, guidata dal pilota di F1 Guanyu Zhou (reduce dal suo miglior piazzamento in categoria in Canada). La gara vedrà anche la presenza di Pagani Automobili con l’ultima novità: l’esclusiva e limitatissima Huayra Codalunga fortemente ispirata alle codalunga degli anni ‘60 di Le Mans, automobili dalle linee molto pulite.

L’evento più atteso del festival vedrà anche la partecipazione di due team del campionato Extreme-E che si sfideranno in dei testa a testa, ovvero Veloce Racing and Genesys Andretti United Extreme E. Mentre il secondo vedrà i piloti ufficiali Catie Munnings e Timmy Hansen salire la collina, il primo porterà due ospiti: Jamie Chadwick, campionessa in carica della W-Series, e Max Fewtrell, al suo esordio su quella vettura. Emma Gilmour, pilota McLaren, guiderà invece la F1 GTR, auto del campionato GT.

Sulla collina di Goodwood la F1 tra storia e modernità

Nigel Mansell sarà alla guida della FW14B, vettura di Williams Racing che l’ha portato alla vittoria del mondiale di F1 1992. La scuderia britannica porta anche la FW18, guidata da Damon Hill e Villeneuve nel 1996, e la FW19, vettura con cui Jacques ha vinto il titolo nel 1997. Altra auto storica sarà la McLaren MP4-5B con cui Senna ha vinto il titolo nel 1990; a guidarla Mika Häkkinen.

Renault e Alpine porteranno alcuni esemplari di vetture sia storiche che non: la RS10 F1 del 1979, prima F1 dotata di motore turbo ad aver vinto un Gran Premio, scenderà in pista guidata da René Arnoux, e l’Alpine A110 Tour de Corse 75, icona di una delle gare più emblematiche del rally.

Anche Mercedes porta una vettura moderna: la W10 con livrea nera alla cui guida sarà Esteban Gutierrez.

Gen3 all’esordio al Goodwood Festival

Nella giornata di apertura, la tenuta di Goodwood ha visto l’esordio ufficiale della Gen3 di Formula E. Mahindra Racing, infatti, ha presentato la vettura M9Electro con alla guida Nick Heidfeld. Il team principal e CEO Dilbagh Gill ha dichiarato: “È un momento di orgoglio per noi portare questa macchina a Goodwood solo una settimana dopo il suo primo test. Questo testimonia il duro lavoro, la determinazione e la passione della squadra di spingere sempre per raggiungere ciò che gli altri vedono come irraggiungibile. Non vedo l’ora di vedere l’auto fare il suo debutto in un evento iconico come Goodwood, che rappresenta l’intera Formula E mentre la serie fa un passo verso la sua nuova era nel 2023.”

Presentazioni

Casa automobilistica di punta in questa edizione è BMW, protagonista con il suo brand sportivo M, che concentrerà le sue attività sul posto per le celebrazioni del suo 50º compleanno. Per l’occasione ci saranno numerosi modelli del passato, del presente e del futuro, compresa la prima BMW M3 Touring MotoGP. La safety car della Moto GP dal 1999 verrà infatti presentata nel suo ultimo modello che, ricordiamo, farà la sua prima apparizione in gara al Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone a inizio Agosto.

Grandissimo esordio anche per la Mercedes AMG Project One Mercedes-AMG One da 1049 CV spinta dal V6, il motore della W07 guidata da Lewis Hamilton nel Campionato di F1 del 2016, che la rende l’auto di serie più veloce mai prodotta dall’azienda. Sound ed aerodinamica hanno letteralmente catturato l’attenzione del pubblico, nonostante la vettura non abbia scatenato tutto il suo potenziale.

Grande festa per le moto

Il festival quest’anno vede Wayne Rainey tornare in sella alla Yamaha YZR500 del team Roberts con cui ha vinto il titolo nel 1992. L’ex pilota si dichiara emozionato di tornare in sella ad una moto dopo l’incidente del 1993.

Oltre a lui, gli appassionati vedranno la reunion di altri 3 campioni della 500: Mick Doohan, Kevin Schwantz, due dei suoi più accesi rivali in pista, e il suo ex team manager Kenny Roberts. Quest’ultimo ha dichiarato: “Dopo aver saputo che Wayne Rainey guiderà la sua YZR500 del 1992, vincitrice del campionato, al Goodwood Festival of Speed, non potevo non essere presente per assistere a questa incredibile occasione. La determinazione di Wayne nel realizzare tutto questo non è una sorpresa. Quando ha qualcosa nella sua testa che vuole fare, accadrà ed è un riconoscimento per lui che due dei suoi più grandi rivali, Kevin Schwantz e Mick Doohan saranno presenti al festival quest’anno per vivere questo sogno con lui. Posso promettere che non ci sarà un occhio asciutto in casa. Sarà una bella festa”.

Per vedere il programma del Goodwood Festival of Speed 2022 e conoscerne i protagonisti, trovate le informazioni necessarie a questo link.

La meravigliosa location farà da cornice a questo tributo al mondo delle automobili per quattro giorni e il tutto sarà visibile qui:

Anna Botton