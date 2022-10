In occasioni delle Finali Mondiali di Imola è stata presentata la nuova Ferrari Hypercar, auto che debutterà nella classe regina del FIA World Endurance Championship 2023. Dopo una lunghissima attesa sono stati tolti i veli per una delle auto più attese dello schieramento, un prototipo storico che riporta la Rossa nella classe regina del Mondiale di durata e della leggendaria 24h Le Mans.

In attesa di vedere all’opera anche l’inedita 296 GT3, auto presente sulle rive del Santerno il primo annuncio avvenuto in occasione della 24h di Spa-Francorchamps, i presenti nello storico impianto imolese hanno potuto ammirare le linee di un prototipo che ha effettuato svariati test in giro per il mondo.

Imola, Portimao ed il recente test di Monza hanno visto impegnata la Rossa che incontrerà Cadillac (LMDh), Porsche (LMDh), Peugeot (LMH), Toyota (LMH), Glickenhaus (LMH) e Isotta Faschini (LMH) a partire dalla prossima 1000 Miles of Sebring.

The world is witnessing history as Ferrari reveal the Ferrari 499P Hypercar set to compete in the 2023 FIA World Endurance Championship and at Le Mans. 📸 @FerrariHypercar #WEC #LeMans24 #Ferrari @Ferrari pic.twitter.com/2Z2mnxC951 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) October 29, 2022

Una Ferrari che fa già parte della storia

La Ferrari 499P è stata prodotta per gareggiare nel Mondiale e nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Quest’ultima realtà sarà valutata solo successivamente, al momento l’interesse principale è per il FIA WEC e per la 24h Le Mans.

Antonello Coletta, Responsabile Ferrari Attività Sportive GT, ha riportato in una nota: “La 499P è un sogno che si avvera. Oggi è un momento importante per tutte le persone che hanno lavorato così duramente a questo progetto negli ultimi due anni. Abbiamo voluto rendere omaggio alla nostra storia. Siamo emozionati di poterla mostrare ai nostri clienti”.

Non è mancato il parere di Ferdinando Cannizzo, Head of Ferrari GT Track Car Development. Quest’ultimo ha riportato: “Per me e tutto il team, questo è un momento davvero emozionante. Sappiamo di avere una grande responsabilità. Abbiamo progettato e ingegnerizzato un’auto nuova di zecca e particolarmente complessa sotto ogni aspetto”.

