Porsche ed Audi scelgono Multimatic per tornare a contendersi nella classe regina le più importanti competizioni endurance al mondo. La casa di Weissach e la compagine di Ingolstadt, dopo parecchie indiscrezioni, hanno annunciato di ripiegare sulla realtà candese per la fornitura dei telai delle nuove LMDh.

I due marchi tedeschi sono i primi a sbilanciarsi verso il fornitore per l’ingresso nel 2023 nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship e nel FIA World Endurance Championship. Ricordiamo che, per questa nuova formula, sono quattro i costruttori eletti per fornire alle case i telai. Multimati, Oreca, Ligier e Dallara sono gli unici tra cui può ricadere la scelta degli interessati alle LMDh.

Fritz Enzinger, vice presidente di Porsche Motorsport, ha affermato alla stampa: “Multimatic è per noi la soluzione più ovvia e logica. Conosciamo questa azienda di tutto rispetto e il suo team di professionisti esperti da molti anni. Siamo assolutamente convinti della qualità del loro lavoro. Non dobbiamo instaurare con loro un rapporto commerciale completamente nuovo, ma possiamo iniziare a lavorare. Questo è fondamentale ed è esattamente ciò che è necessario quando si sviluppa una nuova macchina da corsa”.

Larry Holt, vicepresidente esecutivo di Multimatic Special Vehicle Operations, ha espresso anche lui il suo parere in merito: “Questa partnership con Porsche Motorsport è il culmine di trent’anni di costruzione della nostra esperienza nel settore dell’ingegneria e dello sviluppo di veicoli da competizione. È un privilegio essere scelti da Porsche per il loro prossimo capitolo nella competizione globale di prototipi ibridi. Il concetto LMDh e la convergenza delle regole tra i campionati FIA WEC e IMSA non hanno precedenti e l’impegno di Multimatic per il nuovo modello è all-in. La collaborazione si è già dimostrata perfetta e l’entusiasmo del team è palpabile in ogni riunione”.

Luca Pellegrini

