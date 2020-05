Dopo la continua serie di Gran Premi virtuali organizzati dalla Formula 1, anche il mondo endurance si sta adattando alle esigenze dettate dalla situazione pandemica che sta interessando tutto il globo. Il 13-14 giugno si correrà infatti la prima 24 Ore di Le Mans virtuale, in attesa di quella “vera” posticipata a metà settembre.

Una iniziativa del tutto inedita nel mondo del sim racing, che vedrà un format e delle regole interessanti e che aprirà una nuova era in questo mondo di corse virtuali. Per prima cosa le squadre dovranno essere composte da quattro piloti, due professionisti e due “sim”. La piattaforma di gioco utilizzata sarà R-Factor 2 e la griglia sarà composta da un massimo di cinquanta auto tra due classi disponibili: Lmp2 e Gte. Cosa più interessante saranno le condizioni di gara, dato che le condizioni meteorologiche saranno variabili, ed ovviamente sarà compresa anche la parte notturna. Le vetture danneggiate in eventuali contatti ed incidenti potranno essere riportate ai box, dove non mancheranno i rifornimenti ed il cambio pneumatici. Per non farsi mancare nulla, un direttore sportivo assicurerà la corretta disciplina da parte di tutti i concorrenti in gara.

Immancabili i cambi pilota, con il tempo minimo di guida previsto per ogni conducente fissato a 4 ore, mentre il massimo sarà sette. Organizzata al meglio anche parte dedicata al commento, con i telecronisti collegati in diretta da uno studio di Parigi. Tutta la corsa sarà inoltre trasmessa su varie piattaforme audiovisive. Nei prossimi giorni verrà stilata l’entry list ufficiale oltre ad altre eventuali novità.

Pierre Fillon, presidente ACO: “Questa prima edizione della 24 Ore di Le Mans Virtual apre un nuovo capitolo per la nostra disciplina. Le circostanze attuali hanno imposto lo svolgimento dell’88a edizione della 24 Ore di Le Mans il 19-20 settembre 2020. Tuttavia, il 13-14 giugno, data iniziale del nostro evento, ci sarà un evento unico che aumenterà le gare di endurance e i suoi valori. La 24 ore di Le Mans Virtual, con piloti professionisti e specialisti sim racer che giocheranno insieme. Tutti noi, gli organizzatori, i nostri concorrenti, il nostro partner e i nostri fan, stiamo aspettando con impazienza l’inizio di questa gara unica, il 13 giugno alle 15:00″.

Alessio Sambruna