Il mondiale 2021 della Superbike ripartirà da Assen. Il primo round del nuovo campionato è fissato per il 23 aprile, ma la situazione legata al Covid continua a preoccupare e la trediceesima gara rimane ancora un’incognita. Le certezze invece riguardano la griglia SBK, che nel 2021 avrà un altro italiano in pista in sella ad una Ducati.

AXEL BASSANI CON MOTOCORSA RACING

Ufficialità delle ultime ore è infatti la firma di Axel Bassani con Motocorsa Racing, team satellite Ducati. Il pilota di Feltre, classe 1999, esordirà dunque nel Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike. Per lui si tratta di un “ritorno” nel paddock, considerate le esperienze in STK1000 e nella classe STK600. Nel 2018 e nel 2019 corre nel CIV Superbike mettendosi in mostra e conquistando tre podi in due stagioni. Queste le sue prime impressioni: “Sono molto felice di iniziare questa esperienza, questa sfida insieme al team Motocorsa, a Lorenzo Mauri e al suo collaboratore Roberto Terenghi che ringrazio davvero tanto per questa opportunità e per la fiducia che mi stanno dando. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il team e di crescere nel corso della stagione sia come pilota che come uomo”.

SBK 2021, ECCO LA GRIGLIA

A tre mesi dall’inizio della stagione diamo uno sguardo alla griglia SBK. Rimanendo in casa Ducati troviamo Rinaldi e Daviez con il team Aruba, Davies con Go Eleven, mentre Tito Rabat correrà con Barni Racing. Jonathan Rea e Alex Lowes rimangono saldamente in sella alle Kawasaki ufficiali, mentre nei team-satellite troviamo Mahias con Puccetti e Loris Cresson con Pedercini. La Yamaha ufficiale si affida nel 2021 a Locatelli e Razgatlioglu con Gerloff e Ozane nel team satellite GRT. Christophe Ponsson sarà il pilota di Gil Motor Sport e, per ora, rimane un mistero il destino di Ten Kate che non dovrebbe prendere parte alla prossima stagione. In BMW Sykes e Van De Maark guideranno le moto ufficiali, mentre Laverty e Folger correranno rispettivamente con RC Racing e Bonovo Action. Conferme anche per Honda con Bautista e Haslam nel Team HRC. Punto di domanda invece per MIE Racing.

Michele Iacobello

