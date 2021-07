Jamie Chadwick domina la qualifica e si prende la pole position nel quarto appuntamento della W Series in Ungheria. La campionessa in carica conferma la sua forma e la sua velocità già vista nel corso della mattina durante le prove.

In seconda posizione troviamo la vincitrice del round precedente e leader della classifica, Alice Powell, con un distacco di 0.274s dalla prima posizione. A pochissimo dalla Powell troviamo Marti, che si ferma in terza posizione con un tempo di 1:43.042. Quarta posizione invece per la Visser, con il tempo di 1:43.180.

In quinta posizione, e più di mezzo secondo da Chadwick, troviamo Sidorkova e in sesta posizione Tomaselli con il tempo di 1:43.610. Settima piazza per Marta García, che precede Kimilainen. Chiudono la top 10 Belen Garcia e Hawkins che ha realizzato il tempo di 1:43.908.

Jamie Chadwick imposta il ritmo delle qualifiche in Ungheria sin dalle prime battute. Le alte temperature hanno giocato un ruolo fondamentale nella strategia dell’impiego delle gomme, con un’alternanza discreta nel miglioramento della prima posizione. La Chadwick, però, ha avuto l’ultima parola nei minuti finali, prendendo la pole. Fuori dalla top 10 troviamo la nostra Vicky Piria, che durante le prove libere della mattinata è stata sanzionata dai commissari con 60 secondi per aver violato più volte il limite della pista.

Tempi di qualifica

Chiara Zaffarano