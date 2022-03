Il campionato femminile di W Series, dopo i test negli Stati Uniti, è tornato in pista a Barcellona per le prove ufficiali prima dello start da Miami. Sono stati proprio questi giorni in pista (dal 2 al 4 di marzo) a dare il benvenuto a nuovi team!

Dopo l’annuncio della bi-campionessa Jamie Chadwick nella scuderia Jenner Racing, arriva Click 2 Drive Bristol Street Motors, che ha scelto di puntare su Alice Powell. In realtà, si tratta di un ritorno insieme ad Alice per il team, che è stato il primo sponsor della britannica nel 2008, quando ancora correva in Ginetta Junior Championship.

PUMA RINNOVA COME SPONSOR TECNICO

Dopo un 2021 di successo, il marchio Puma rinnova il proprio contributo (insieme alla campagna #SheMovesUs) e vestirà ancora le drivers di W Series con tute, guanti e scarpe da corsa.

Ma non è tutto, perchè la stessa Puma scenderà in pista anche con una squadra che porterà il suo nome e schiererà Emma Kimilainen. “Sono molto orgogliosa di far parte del team Puma. Dopo il quinto posto nella prima stagione e il terzo lo scorso anno, punto a progredire e conquistare il titolo”, ha dichiarato la finlandese.

Sarà presente anche il team QuantFury, che però non ha ancora annunciato la propria line-up. Chi invece lo ha già fatto è la scuderia CortDAO, ultima in ordine cronologico a fare il proprio annuncio. Con una livrea tutta rosa, il team gestito tramite una comunità via internet scenderà in pista con Fabienne Wohlwend.

TEST A BARCELLONA

Tornando ai test, le venti pilote presenti sono state divise in 2 gruppi, per alternarsi sulla pista spagnola.

Ecco tutte le partecipanti:

Tereza Babickova CZE 18 Léna Bühler SWI 24 Bianca Bustamante PHI 17 Jamie Chadwick UK 23 Chloe Chambers USA 17 Emely De Heus NED 19 Belen Garcia ESP 22 Marta Garcia ESP 21 Megan Gilkes CAN 21 Jessica Hawkins UK 27 Emma Kimiläinen FIN 32 Nerea Martí ESP 20 Sarah Moore UK 28 Juju Noda JPN 16 Alice Powell UK 29 Abbi Pulling UK 18 Irina Sidorkova RUS 18 Bruna Tomaselli BRA 24 Beitske Visser NED 26 Fabienne Wohlwend LIE 24

Nel primo gruppo era presente anche Jamie Chadwick, che insieme a Tereza Babickova, Lena Buhler e Emely De Heus hanno girato mercoledì e giovedì mattina. Giovedì pomeriggio è stato il turno del secondo gruppo, che era invece composto da Powell, Kimilainen, ma anche da Bianca Bustamente, Chloe Chambers, Juju Noda e Jem Hepworth.

Quest’ultima è stata una aggiunta last minute, dopo la decisione di escludere la russa Irina Sidorkova a causa della situazione internazionale che stiamo vivendo in questi giorni.

Leggi anche: W SERIES | JAMIE CHADWICK PROVA A DIFENDERE IL TITOLO CON JENNER RACING!

Giulia Scalerandi