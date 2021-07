Alice Powell, dopo le libere di questa mattina, si è riconfermata la migliore anche nelle qualifiche di W Series a Silverstone, fermando il cronometro sull’1:57,235. Non poteva che essere così per la vincitrice del primissimo round e per la padrona di casa, che non si è fatta intimidire nemmeno dalla connazionale Jamie Chadwick, terza alla bandiera a scacchi, dietro a Fabienne Wohwend.

Sarah Moore è stata la prima a ottenere il miglior tempo, all’inizio della sessione, quindi la Wohwend e Jamie Chadwick, che si è messa subito in mostra sul tracciato casalingo fin dalle libere. Prima Bruna Tomaselli ritocca la prestazione, quindi è la campionessa in carica che va al comando, seguita da Emma Kimilainen. Abbie Pulling è ferma in pit-lane, mentre la nostra Vicky Piria guadagna l’ottava piazza.

Anche Fabienne Wohwend migliora, salendo in settima piazza, mentre Miki Koyama e Agreen salgono quinta e sesta e Marta Garcia guadagna la Top10. La talentuosa Irina Sidorkova ruba la sesta piazza ad Ayleen Agreen, ma ecco che la Powell sale al comando stampando un 1:57,831!

La britannica continua a migliorare il proprio tempo giro dopo giro, mentre dietro si scambiano le posizioni: Beitske Visser è seconda, poi la Wohwend. Quindi Alice Powell abbassa ancora il tempo in 1:57,679.

Ultime battute di qualifica, con Jamie Chadwick che migliora e ruba la sesta piazza a Jess Hawkings! La numero 55 è già quarta, mentre Vicky Piria è in difficoltà: solo diciassettesima la nostra rappresentante.

Per un attimo è la Wohwend a salire al comando, seguita da Powell, Visser e Chadwick, ma è Powell che grazie ad un 1:57,235 si prende la pole position! Seconda Fabienne Wohwend, quindi Jamie Chadwick. Tredicesima la nostra Vicky Piria.

Appuntamento a domani con la gara dalle ore 13.25 locali.

Giulia Scalerandi

