Dopo la pole di ieri, la campionessa in carica Jamie Chadwick conquista una splendida prima vittoria stagionale nel secondo round di W Series, allo Spielberg. Prima vittoria del 2021 per lei, che precede Irina Sidorkova e Emma Kimilainen!

Una dolcissima vittoria, per la pilota inglese, che arriva dopo un sesto posto in rimonta nel primo round. Alle sue spalle tante le protagoniste che hanno saputo animare la corsa: Bruna Tomaselli in costante battaglia nei confronti prima di Sarah Moore, e poi di Nerea Marti ed Abbie Eaton.

Giornata da dimenticare invece per la nostra Vicky Piria, che è rimasta sempre al fondo della classifica chiudendo al quindicesimo posto.

LA GARA

Jamie Chadwick scatta al comando, mentre Marta Garcia stalla alla partenza. Lotta a tre per il secondo posto: dopo una breve battaglia, troviamo in seconda piazza Irina Sidorkova che guida un terzetto dietro la leader formato da Bruna Tomaselli e Emma Kimilainen!

La campionessa in carica fugge, mentre Kimilainen attacca Bruna Tomaselli, guadagnando virtualmente il podio. Chadwick fa segnare il giro più veloce, mentre Nerea Marti e Sarah Moore lottano tra loro con la britannica che guadagna una posizione sulla spagnola.

Ancora lotta fra la Marti e Sarah Moore intorno a metà gara, mentre la vincitrice del primo weekend Alice Powell è al momento ottava. Gosia Rdest esce di pista dopo un contatto con la compagna di scuderia Marta Garcia: la polacca riesce a tornare in pista senza problemi.

La nostra Vicky Piria è invece sedicesima. Moore minaccia da dietro la Tomaselli, che mantiene salda la propria quarta piazza, a 8 minuti dal termine. Moore ci prova ancora ed attacca la sudamericana, che si difende bene da Sarah riprendendosi subito la posizione: dietro quest’ultima c’è Nerea Marti, che tenta l’attacco sulla Tomaselli, quando la Moore si infila superando Bruna.

Abbie Eaton attacca Nerea Marti, guadagnando la sesta piazza, mentre Miki Koyama torna in pit lane per un problema. Lotta anche nelle retrovie tra Fabienne Wohlwend e Sabre Cook in bagarre.

Finalmente Sarah Moore riesce nell’impresa e si libera di Bruna Tomaselli, intanto là davanti Jamie Chadwick segna ancora un giro veloce! Ultimi metri per Jamie Chadwick, la quale recupera ciò che non ha concretizzato nella prima gara: una conquista in solitaria per la talentuosa britannica, davanti a Sidorkova e Kimilainen. Solo 15^ la nostra Vicky Piria.

Qui i risultati completi. Appuntamento al prossimo round, in programma il 16 e 17 luglio a Silverstone.

Giulia Scalerandi