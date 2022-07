Jamie Chadwick ottiene la sua quarta vittoria di fila a Silverstone nella quarta manche della W Series. Dopo aver ottenuto facilmente la pole position, la campionessa in carica ha dominato la gara, nonostante la pioggia nelle ultime fasi, mentre dietro di lei impazzava la battaglia tra la Pulling e la Kimilainen per il secondo gradino del podio.

LA CRONACA

Alla partenza della gara Jamie Chadwick sfrutta al meglio la pole position, mettendo subito un buon margine tra lei e le avversarie. Dopo quattro giri, Alice Powell viene penalizzata di dieci secondi di Stop and Go per essersi allineata in maniera errata sulla linea della Safety Car.

Con Powell fuori dai giochi, Pulling sale in terza posizione prima di venire superata da Wohlwend. La britannica si riprenderà la terza posizione al sesto giro, dopo un errore da parte di Wohlwend alla curva Village. Intanto Marta Garcia durante la lotta con Belen Garcia, perde la sua ala anteriore impiegando un giro completo per rientrare ai box. La pilota del team CortDAO rientra in pista con due giri di ritardo.

Nel corso del 13° giro, Pulling si avvicina a Kimmilainen per la lotta al secondo posto: le due iniziano a darsi battaglia venendo a contatto tra di loro, con la finlandese che finisce in testacoda ma riesce a ripartire lanciandosi all’inseguimento della giovane inglese.

Jamie Chadwick vince con 19 secondi di vantaggio sulla seconda classificata e salda la sua prima posizione nel campionato con 47 punti. Completano il podio Kimilainen e Pulling, che non hanno perso posizioni nonostante il contatto con la finlandese.

Prossimo appuntamento tra 15 giorni sul tracciato di Le Castellet.

Chiara Zaffarano