La W Series sbarca per la prima volta al Paul Ricard, che diventa subito terreno di caccia per Jamie Chadwick. Nonostante la penalità in griglia dopo la pole ottenuta ieri, la campionessa in carica riesce a liberarsi di Beitske Visser nei primi giri, conquistando così anche la Francia.

Podio completato da Belen Garcia (distaccata di oltre 2 secondi dalla vincitrice) e Nerea Marti. Beitske Visser chiude quarta. Grande spavento alla partenza per Abbie Eaton, che dopo un contatto con Marta Garcia, finisce nelle barriere.

Ben due Safety Car entrano in pista durante la gara: la prima dopo l’incidente della Eaton, quindi una seconda (a metà gara) a causa del testacoda di Chloe Chambers, la quale è costretta al ritiro.

LA CRONACA

Visser scatta dalla prima posizione, ereditata dopo la penalizzazione di Jamie Chadwick. L’inglese allo start segue subito a ruota Visser, andando in seconda piazza. Non ottima la partenza di Belen Garcia, che si deve accodare alle spalle della campionessa in carica.

Un incidente coinvolge Abbie Eaton, che tocca Marta Garcia, decolla e poi va a sbattere contro le barriere del rettilineo di partenza. Dapprima vengono esposte le bandiere gialle nel primo settore, poi la Safety Car entra in pista.

Nel caos là davanti Chadwick riesce a prendere il comando, proprio prima dell’entrata in pista da parte della vettura di sicurezza. Solo molto spavento per la Eaton, che esce tranquillamente dalla vettura, nonostante l’impatto violentissimo.

Al re-start vediamo Marta Garcia lottare con Alice Powell, mentre un nuovo contatto coinvolge Chloe Chambers e Emely De Heus. Le due vanno in testacoda e la Chambers resta ferma in pista: la SC entra ancora in pista.

LA SECONDA SC ENTRA IN PISTA

Secondo congelamento che termina in pochi attimi, con la vettura #8 che viene spostata dai commissari. La corsa riprende con meno di un quarto d’ora ancora disponibile: le driver sono tutte vicine e la battaglia è assicurata.

Alla bandiera verde l’azione si infiamma, con Belen Garcia che supera Beitske Visser, mentre Alice Powell e Fabienne Wohlwend battagliano per la quinta piazza. Nerea Marti approfitta della sbavatura di Beitske Visser, per superare l’olandese e toglierle il podio virtuale.

BAGARRE DEGLI ULTIMI ISTANTI

Ancora bagarre negli ultimi istanti di gara con Marta Garcia e la Wohlwend intente a scambiarsi più volte di posizione e Abbi Pulling, che si aggiunge alla lotta. Vediamo poi Sarah Moore attaccare Abbi Pulling, la quale si riprende la posizione, mentre Wohlwend finalmente supera Marta Garcia.

Quinto (pazzesco) successo da parte di Chadwick (con un gap di oltre 2 secondi), davanti a Garcia e Marti. Settimo sigillo di fila per Jamie, considerando le gare vinte dallo scorso anno!

1 55 J CHADWICK 14 33:14.804 192.25 2:02.893 2 22 B GARCIA 14 33:17.204 +2.400 +2.400 190.50 2:03.292 3 32 N MARTI 14 33:18.037 +3.233 +0.833 193.25 2:03.179 4 95 B VISSER 14 33:20.385 +5.581 +2.348 191.75 2:03.431 5 27 A POWELL 14 33:21.776 +6.972 +1.391 192.25 2:03.547 6 19 M GARCIA 14 33:25.310 +10.506 +3.534 191.50 2:02.921 7 5 F WOHLWEND 14 33:26.930 +12.126 +1.620 193.00 2:03.636 8 26 S MOORE 14 33:27.865 +13.061 +0.935 192.75 2:03.980 9 49 A PULLING 14 33:28.111 +13.307 +0.246 193.00 2:03.552 10 21 J HAWKINS 14 33:28.596 +13.792 +0.485 192.50 2:03.585

Appuntamento alla prossima settimana con il round di Budapest.

Giulia Scalerandi

