In una sessione di qualifica cominciata in ritardo, Jamie Chadwick ottiene la pole position al Paul Ricard. Prima posizione in griglia che sembra a rischio per un taglio della linea bianca della pit-lane da parte della due volte campionessa della W Series.

Qualifiche molto accese

Jamie Chadwick ha conquistato la quarta pole della stagione, nonostante le prove libere lasciassero intendere un esito diverso rispetto alle precedenti gare. L’inglese infatti non ha fatto meglio del quarto posto. La campionessa della W Series ha però dimostrato di essere ancora una volta il riferimento da battere e ha conquistato la pole negli ultimi secondi.

All’inizio delle qualifice, Chadwick scende per prima in pista, segnando il tempo di 2:04.825, subito migliorato da Marta Garcìa. Durante la qualifica abbiamo assistito a molte cancellazioni dei tempi, a causa del continuo superamento dei limiti di pista. La prima vittima è Abbi Pulling, che domani partirà in quindicesima posizione.

Nel secondo giro di tentativi, Garcia ha abbassato ulteriormente il suo tempo, ma Chadwick con il suo ultimo tentativo strappa la pole position alla rivale. Garcia infatti non migliora la sua prestazione e vede sfumare la seconda e terza posizione, conquistate da Visser e successivamente Marti. Completano la top10 Garcia, Belen Garcia, Abbie Eaton, Wohlwend, Jess Hawkins, Sarah Moore ed Emma Kimilainen. Attualmente la pole di Chadwick è sotto investigazione, perché la britannica ha tagliato la linea bianca di delimitazione della corsia box.

Chiara Zaffarano