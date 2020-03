Per la W Series sono in programma due giorni di test pre-stagionali sul circuito Ricardo Tormo di Valencia a inizio maggio. La sessione organizzata dal campionato di monoposto riservato alle donne, si terrà dal 4 al 5 maggio. Durante i test le giovani ragazze che si contenderanno il titolo 2020 avranno modo di mettersi nuovamente al volante della Tatuus T-318 Formula 3.









Catherine Bond Muir, Amministratore delegato della serie, ha dichiarato: “Dopo il successo della stagione inaugurale della W Series, tutti noi stiamo aspettando con impazienza l’inizio della seconda stagione. Sarà interessante perchè avremo un mix dei migliori piloti della stagione 2019, inclusa la campionessa in carica Jamie Chadwick e anche alcuni nuovi volti entusiasmanti. La nostra prima gara si svolgerà sul nuovissimo circuito di Igora Drive vicino a San Pietroburgo, in Russia, il 30 maggio, ma prima di ciò sarà importante la sessione di test di due giorni sul circuito di Valencia, in Spagna.”

Dave Ryan, direttore di gara della W Series, ha dichiarato: “I giorni dei test pre-stagionali tendono ad essere lunghi e difficili, ma sono anche di vitale importanza. Per ingegneri e meccanici, offrono un’ultima opportunità per mettere a punto le auto per i fine settimana di gara, mentre i piloti dovrebbero utilizzare ogni secondo disponibile per imparare e/o riapprendere il più possibile il lavoro sulla Tatuus T-318. Il Circuit de Valencia non fa parte del calendario delle gare della W Series 2020, ma è perfettamente adatto per testare le auto di Formula 3.”

La stagione W Series 2020 prevede otto gare, ecco di seguito il calendario :

30 maggio – Drive, Russia

13 giugno – Anderstorp Raceway, Svezia

27 giugno – Autodromo di Monza, Italia

11 luglio – Norisring, Germania

23 agosto – Brands Hatch, Regno Unito

05 settembre – TT Circuit Assen, Paesi Bassi 24 ottobre – Circuit of the Americas, Austin (Texas), USA

31 ottobre – Autódromo Hermanos Rodríguez, Città del Messico, Messico

Non resta che attendere i due nomi delle riserve per completare la griglia 2020. L’avvicinarsi dei due giorni di test pre-stagionali sul circuito spagnolo di Valencia sancirà ufficialmente il riaccendersi dei motori.

Anna Mangione