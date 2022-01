La W Series ha ufficialmente rivelato il suo calendario per la stagione 2022, caratterizzato dal debutto assoluto in Asia. Tutte le otto gare in programma nel campionato femminile saranno a supporto della Formula 1, come già avvenuto nella passata stagione.

Tante nuove sfide

Il campionato 2021 ha visto Jamie Chadwick vincere il titolo iridato dopo una dura battaglia contro Alice Powell. Proprio l’inglese ha annunciato l’addio alla serie femminile per andare a correre in altre categorie, dopo i due titoli ottenuti.

Nel nuovo calendario, la W Series approderà per la prima volta su cinque nuovi circuiti con partenza a Miami, nel mese di maggio. Sarà una gara di debutto non solo per le pilotesse della W Series, ma anche per i piloti della F1, impegnati per la prima volta sul tracciato cittadino ricavato intorno all’Hard Rock Stadium. Dopo la partenza in Florida, la categoria si sposterà in Europa con la gara spagnola, per poi fare tappa in Regno Unito, Francia e Ungheria.

Dopo le tappe europee, la W Series andrà in Giappone per poi tornare negli Stati Uniti e concluderà la stagione a Città del Messico.

La soddisfazione di Catherine Muir

Il CEO della serie Catherine Bond Muir ha dichiarato: ”L’espansione della W Series continua con l’annuncio del nostro calendario della stagione 2022 che ci vedrà visitare nuovi circuiti e nuovi paesi. L’anno scorso, inoltre, abbiamo iniziato la partnership con la F1, e la nostra griglia di piloti ha dimostrato di appartenere al palcoscenico più importante delle corse automobilistiche.”

A proposito del nuovo calendario, il CEO ha detto: ”Sono lieta che la serie torni al Circuit of the Americas, a Silverstone e in Ungheria nel 2022. Sono inoltre entusiasta di portare per la prima volta le nostre monoposto a Miami, in Spagna, Francia, Messico e Giappone. Quest’ultimo rappresenta un altro traguardo importante per la categoria, perché sarà il nostro debutto in Asia.”

Catherine Bond Muir ha concluso così le sue dichiarazioni: ”So che i nostri piloti saranno ancora una volta all’altezza nella prossima stagione. Voglio ringraziare la F1 per il loro continuo supporto e impegno nel creare maggiori opportunità per ragazze e donne nel nostro sport”.

Anche Ross Brawn, amministratore delegato della F1, ha voluto esprimere la propria soddisfazione: “Siamo orgogliosi di annunciare che la W Series continuerà a seguire la Formula 1 nel 2022. È incredibile assistere ai progressi del campionato, mentre continuiamo a sostenere la diversità negli sport . E di come la serie toccherà nuove cinque sedi nel 2022, compreso l’Asia. Riteniamo che sia estremamente importante dare a tutti l’opportunità di raggiungere il livello più alto del nostro sport e la partnership con la W Series, dimostra la nostra determinazione nel costruire una maggiore uguaglianza”.

Prima della partenza della W Series 2022, ci sarà un test valutativo di cinque giornate a partire dal 31 gennaio. Le 15 pilotesse invitate a questa occasione guideranno nelle cinque giornate di test le Onroak-Honda della F4 statunitense.

Chiara Zaffarano