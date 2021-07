Nel round di Budapest, che segna il giro di boa stagionale per la W Series, Jamie Chadwick trionfa e batte ancora la rivale Alice Powell. La britannica si accontenta del secondo posto e completa il podio insieme a Nerea Marti. Un successo arrivato dopo la pole position, che rende ancor più serrata la seconda parte del campionato, che sancirà un secondo campionato per Jamie Chadwick o se dovrà cedere lo scettro alla connazionale. Giornata no invece per Vicky Piria, che fatica ancora e termina sedicesima; ritirata invece Fabienne Wohlwend.

LA CRONACA

Chadwick parte dalla prima casella e subito si porta in testa. A seguire Alice Powell e Nerea Marti. Dopo alcune tornate Wohlwend accusa problemi alla vettura e rientra in pit lane, mentre Jamie Chadwick fugge a suon di giri veloci!

Prima 1:44.875, poi 1:43.927: i tempi ottenuti dalla Chadwick la fanno risultare…di un altro pianeta rispetto alle inseguitrici! Una lotta anima la gara, soprattutto nella parte finale: quella fra Irina Sidorkova e Beitske Visser per la quarta piazza, mentre Chadwick segna ancora un altro giro rapido!

Lotta anche fra Miki Koyama e Abbi Eaton con le due che si toccano e la giapponese che riesce ad avere la meglio sull’avversaria. Ultimissime fasi della corsa con Emma Kimilainen ai ferri cortissimi con Marta Garcia per la sesta piazza, ma la festa è per Jamie Chadwick che stacca di oltre 6 secondi Alice Powell, poi Nerea Marti.

Venticinque punti e tanta gioia per la campionessa in carica, che sale sul gradino più alto del podio, lanciando ancora una volta la sfida a Powell per il titolo e la bravissima Nerea Marti terza, pilota dell’Academy del campionato. Sedicesima la nostra rappresentante Vicky Piria. Appuntamento al prossimo round, in programma a Spa-Francorchamps il 27 e 28 agosto.

Così alla bandiera a scacchi

Giulia Scalerandi

