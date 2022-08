Prosegue il conto alla rovescia in vista della sesta edizione dell’Historic Minardi Day, in programma sabato 27 e domenica 28 agosto presso l’Autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ di Imola. La popolare kermesse motoristica vedrà la presenza in pista di oltre 360 vetture, insieme ad una serie di iniziative culturali, tributi storici ed attività di intrattenimento nel paddock.

PRESENTE LA F1 TRIPOSTO CON CAFFI E LARINI

Tra le numerose monoposto dell’Historic Minardi Day 2022 vi sarà anche la presenza di due F1X3 guidate da Alex Caffi e Nicola Larini, grazie alle quali i fans potranno provare l’ebbrezza di un giro di pista a bordo di una vera Formula 1. Proprio le vetture della categoria regina saranno protagoniste nell’ambito delle due giornate, insieme alla presenza di numerosi modelli del passato tra GP2, Formula 3000, Formula Italia, Prototipi e Gran Turismo.

Svariati appuntamenti terranno banco nella sala briefing in collaborazione con Giorgio Nada Editore, Edizioni Minerva, Renata Nosetto, Bucci Composites, Giusti Aste e Vision Up. Tra di essi le presentazioni di alcuni volumi, tra cui “Gilles Villeneuve oltre ogni limite” di Diego Alverà, “Chris Amon, la sfortuna non esiste” di Emiliano Tozzi e Siegfrid Stohr, oltre a “Elio De Angelis, il principe della Formula 1” a cura di Gianluca Teodori.

ATTIVITA’ IN PISTA E NEL PADDOCK

Prevista nell’Historic Minardi Day 2022 anche un’asta di auto e automobilia, da Nuvolari sino a Schumacher, mentre come da tradizione gli appassionati potranno entrare nell’area paddock, terrazza e all’interno dei box per ammirare tutte le vetture incontrando i personaggi (piloti, meccanici e ingegneri) che hanno scritto le pagine più importanti del Motorsport. I cancelli dell’autodromo si apriranno sabato 27 a partire dalle 8:00 con saluto finale domenica 28 alle 19:00. I motori delle GT storiche si accenderanno per la prima volta alle 9:30, seguiti dai Prototipi, GT, F.Junior + F.Italia + F.Boxer + F.Ford + F.Super Vee, F3 +GP3. Alle 11,30 e 17:00 i propulsori delle Formula 1 scalderanno il pubblico, unitamente alle monoposto di F2, GP2 e F3000.

In attesa di conoscere le ultime novità sul programma, i biglietti sono acquistabili sul sito Ticketone.it e presso i punti vendita autorizzati Ticketone, con l’obiettivo di vivere un grande fine settimana all’insegna della passione per i motori.

Marco Privitera