Ritorna di gran carriera l’Historic Minardi Day all’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola, dopo un anno di stop a causa della pandemia. Un totale di ben 290 vetture sono presenti nella kermesse imbastita da Gian Carlo Minardi, organizzatore dello storico revival dal 2016.

LA PIOGGIA NON FERMA LA PASSIONE DEI TIFOSI

La quinta edizione dell’Historic Minardi Day si è aperta sul bagnato, con poca azione in pista in mattinata ma un notevole afflusso di appassionati già dalle prime ore. Si tratta di un segnale forte di ripresa dopo un difficile 2020, con una continua e positiva evoluzione della natura della manifestazione, ormai di carattere internazionale e non riservata esclusivamente alle vetture di Faenza.

Parola d’ordine “interattività”. Con la possibilità di conoscere i segreti delle monoposto esposte attraverso un QR Code, il Minardi Day è sempre più interattivo e social. Inoltre, un altro fattore importante relativo all’edizione 2021 è la possibilità di ristabilire un contatto tra i tifosi e il motorsport, abbattendo ogni barriera fisica e timore reverenziale seppur nel pieno rispetto dei protocolli anti-Covid.

Il brulicare dei tifosi nel paddock è aumentato con il sole del pomeriggio, facendo entrare nel vivo la giornata di Sabato a partire dai due turni dedicati a vetture di F1, Formula 2, Formula 3000 e GP2. Tra le protagoniste la Toyota TF105, guidata dal tedesco Harald Fuchs e la Ferrari 126 C4 (1984) di Michele Alboreto portata in pista da Pierluigi Martini, senza dimenticare l’Arrows A3 di Jochen Mass e la Jaguar R3 di Eddie Irvine guidata da Michele Bini.

Già presenti nel paddock nella giornata di Sabato anche Ivan Capelli, Alessandro Nannini e Aldo Costa. Quest’ultimo si è anche cimentato al volante della Dallara Stradale EXP, un missile da 500 CV per un peso di appena 890kg.

Alcuni appassionati hanno inoltre avuto la possibilità di vivere in prima persona un giro di pista a bordo di una vettura di F1 grazie alla F1x3 messa a disposizione dalla Squadra Corse Angelo Caffi.

EVENTI DI CONTORNO, UN ALTRO GRANDE SUCCESSO

La quinta edizione dell’Historic Minardi Day ha voluto mettere al centro gli appassionati di tutte le età, stimolandoli e intrattenendoli. Sim racing, shopping, presentazioni e molto altro.

Tra gli eventi di contorno ha sicuramente riscosso un grande successo il Museo Checco Costa, con due Tyrrell P34, due monoposto Toro Rosso e Alpha Tauri, diverse F. Junior in esposizione e i quadri di Alessandro Rasponi.

Nella giornata di sabato si sono inoltre svolte le presentazioni. Da quella di Bucci Composites dedicata al cerchio in carbonio da 22” al libro “Alex Zanardi, immagini di una vita / A life in pictures” di Mario Donnini.

Da Imola – Beatrice Zamuner