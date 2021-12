Passione, costanza e professionalità. Attingendo come di consueto alle “armi” a propria disposizione, il 2021 di LiveGP.it va in archivio con il nuovo record di visitatori, una crescita importante sui canali Social ed esclusive riprese dalle redazioni di buona parte del mondo. Un premio per il duro lavoro svolto al servizio dei nostri lettori, che ci spinge con entusiasmo ancora maggiore verso il decimo anno di attività della nostra testata giornalistica dedicata al motorsport.

Non abbiamo mai amato le auto-celebrazioni, anzi. Il nostro stile è sempre stato quello di lavorare a testa bassa, consapevoli delle difficoltà che un settore altamente competitivo come questo comporta. Oltre a ciò, la sana “follia” di portare avanti un progetto editoriale in via del tutto autonoma, ma anche per questo libera e indipendente, rende per certi versi più ardua e motivante la nostra sfida. Perché è di questo che stiamo parlando: fregiarsi del “titolo” di testata italiana capace di coprire il maggior numero di categorie (oltre quaranta) nel motorsport è un’impresa tutt’altro che facile, diciamocela tutta.

LA CRESCITA IN NUMERI

Eppure, questo è stato reso possibile grazie al costante lavoro di una redazione giovane, affamata e ricca di motivazioni. Al tempo stesso, però, il grandissimo supporto da parte del pubblico ci ha dato, quest’anno più che mai, la spinta “giusta” per proseguire nel nostro percorso. E i numeri sono lì a testimoniarlo: grazie al +97% di utenti unici rispetto all’anno precedente, al +73% delle visualizzazioni di pagina e al +86% delle sessioni. E ancora: dati in costante aumento su tutte le piattaforme Social (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest), così come sul canale YouTube, uno dei veri e propri fiori all’occhiello di LiveGP.it. Sono state, infatti, ben 260mila le visualizzazioni complessive delle nostre dirette, con quasi 19mila ore totali e quasi 1000 nuovi iscritti al canale. Il tutto grazie anche alle prestigiose collaborazioni che hanno visto il nostro sito nella veste di media partner ufficiale di importanti campionati italiani.

VERSO IL DECIMO ANNO

Quello che si appresta ad iniziare rappresenta il decimo anno di attività per LiveGP.it. Una realtà ufficialmente online dal 1° Febbraio 2013 e capaci di crescere progressivamente sino a poter contare attualmente su una rosa di ben 22 collaboratori. Non staremo qui a svelarvi cosa abbiamo in serbo per il 2022: le novità saranno tante, come tanta sarà la voglia di continuare a tenervi aggiornati su quanto accadrà nell’universo del motorsport. Una cosa però è certa: in vista di quello che sarà il nostro compleanno più importante, vogliamo fare le cose in grande. Partendo da quelli che sono i principi che da sempre hanno accompagnato il nostro cammino. Grazie ai quali (speriamo) di potervi tenere compagnia per ancora molto tempo. Buon 2022!

Marco Privitera e la redazione di LiveGP.it