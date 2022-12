Valentino Rossi è diventato ufficialmente un nuovo volto di BMW Motorsport. La casa tedesca, dopo aver rivelato nelle scorse giornate il proprio impegno con WRT per il 2023, si prepara per l’imminente stagione agonistica che inizierà a metà gennaio con la 24h di Dubai valida per la 24H Series.

More than a driver – part of the family! We are proud to announce @ValeYellow46 as the newest member of our BMW M works driver squad.#bmwmmotorsport @followWRT pic.twitter.com/Dv0maEOOVk — BMW Motorsport (@BMWMotorsport) December 22, 2022

Valentino Rossi presente tra i BMW M Works Drivers

BMW M Motorsport ha confermato la presenza nella propria squadra di un nuovo alfiere. L’ex centauro si unisce infatti alla squadra dei BMW M Works Drivers, una collaborazione che inizierà già da gennaio.

Il ‘Dottore’ verrà schierato per la seconda volta in carriera con WRT in tutte le prove del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (Endurance e Sprint Cup), un programma che si svolgerà parallelamente alla partecipazione alla 12h di Bathurst dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli.

Non ci sono informazioni certe in merito, ma è chiaro che il pluricampione della MotoGP potrebbe gareggiare anche in altre prove dell’IGTC che oltre alla tappa australiana ed al round di Spa-Francorchamps vanta nel proprio calendario la 9h di Kyalami e la 8h di Indianapolis.

La prima sfida citata è collocata nel calendario a fine febbraio, mentre la seconda si svolgerà ad inizio ottobre e come accaduto negli ultimi anni concluderà la stagione del Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS

Weerts, D. Vanthoort, Martin e Rossi raggiungono BMW

Charles Weerts e Dries Vanthoor sono altri due pesantissimi nomi che con WRT hanno salutato Audi per legarsi a BMW. I campioni in carica del GTWC Europe Sprint Cup difenderanno i colori del brand bavarese insieme a Maxime Martin, presente con Aston Martin nelle ultime stagioni.

Quest’ultimo, ex vincitore della 24h Le Mans in GTE PRO, supporterà in tutte le competizioni Valentino Rossi che a Bathurst e nell’Endurance Cup del GTWC Europe ritroverà anche il brasiliano Augusto Farfus. Ricordiamo che quest’ultimo verrà schierato anche in LMDh con l’inedita BMW M Hybrid V8 in tutte le tappe dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship insieme a Phillip Eng, Connor De Phillippi e Nick Yelloly.

Luca Pellegrini