WRT e BMW ha reso noto il propri equipaggi PRO per la prossima stagione del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup e per la Bathust 12h. Presente Valentino Rossi che per la prima volta gareggerà nella leggendaria location australiana oltre alla 24h di Dubai che si terrà a gennaio.

Prima volta per WRT con BMW

BMW Motorsport e WRT si preparano per una prima stagione insieme, la compagine belga si appresta per vivere un nuovo cammino dopo aver salutato Audi Sport. La vincente realtà di Vincent Vosse attenderà poi il 2024 per debuttare nella classe regina nel mondo dei prototipi nel FIA World Endurance Championship.

Dries Vanthoor e Charles Weerts, campioni del GTWC Sprint Cup, saranno nuovamente insieme a bordo dell’auto #32 nel GTWC Europe oltre a Sheldon van der Linde, a segno quest’anno nel DTM con i colori di Schubert Motorsport.

Sulla seconda auto, invece, avremo nuovamente Valentino Rossi insieme a Maxime Martin. Il belga, recentemente impegnato con Aston Martin Racing, tornerà con il costruttore bavarese a tempo pieno, la coppia verrà affiancata da Augusto Farfus per le tappe dell’Endurance Cup.

L’ex centauro militerà anche a Bathust nell’opening round dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli 2023. I due equipaggi dell’Endurance Cup del GTWC Europe sbarcheranno anche in Australia, la competizione si svolgerà nel fine settimana del 4-5 febbraio.

BMW M Team WRT Driver announcement: The line-ups for the 2023 @GTWorldChEu season and @Bathurst12hour are confirmed: No. 32 BMW M4 GT3: @vanthoordries1 and Charles Weerts plus @SheldonvdLinde (Endurance) 1/2 pic.twitter.com/4oVdigAy7h — BMW Motorsport (@BMWMotorsport) December 16, 2022

Rossi in pista anche a Dubai

Valentino Rossi è atteso anche a Dubai nella 24h che inaugurerà la stagione della 24H Series. La categoria organizzata da Creventic vedrà per la prima volta in pista WRT con i colori di BMW Motorsport che tra meno di due mesi debutterà a Daytona con la nuova LMDh.

Maxime Martin, Sean Gelael e Tim Whale si alterneranno con l’ex #46 della MotoGP che per la prima volta sarà al via della manifestazione araba che come sempre inaugurerà la stagione agonistica per il panorama delle ruote coperte.

Un quinto pilota verrà selezionato a tempo debito a bordo della M4 GT3 #46, mentre sulla #7 sono stati per il momento Mohammed Al Saud, Dries Vanthoor e Jean-Baptiste Simmenauer. Ricordiamo che questi ultimi hanno già vinto nel 2022 dominando la scena.

Vincent Vosse, boss del team, ha affermato in merito in una nota: “La pausa di fine anno sarà molto breve, ma oggi è il momento della nostra festa annuale. Crediamo che questo il momento perfetto per mostrare ai nostri dipendenti la BMW M4 GT3 in vista della prossima stagione. La nostra prima gara a Dubai è praticamente dietro l’angolo”.

Luca Pellegrini