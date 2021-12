Un anno fa, Romain Grosjean si schiantò all’uscita della terza curva del circuito di Sakhir, subito dopo il via del GP Bahrain. La sua Haas esplose, tranciandosi in due nell’impatto contro il guard-rail. Il mondo trattenne il fiato. Tutto perse di senso, in attimi divenuti eterni. Il pilota era diventato un’anima, e la monoposto il suo personale inferno di fuoco.

Un racconto di motorsport, ma anche di vita, che ho deciso di scrivere e produrre per il mio canale YouTube, UNBREAKABLE, per ricordare questo incredibile episodio. Uno degli incidenti più drammatici nella storia della Formula 1 moderna.

Questo è quanto avrebbe raccontato Romain Grosjean, sopravvissuto in Bahrain ad un impatto e ad un rogo devastante: “Ho visto la morte davanti a me, e le ho dato il nome di Benoit. Le ho detto che, per la mia famiglia e i miei bambini dovevo uscire, e tornare alla vita”.

Nella storia di vita della lotta di un uomo contro la paura e contro la morte apparente, troveremo il coraggio e la forza che nasce, quando tutto sembra perso.

Questa é la storia di un pilota sopravvissuto all’inferno.

Questo è Romain Grosjean – Fuga dall’Inferno.

Simone Altrocchi