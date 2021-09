Cambia il programma del GP Russia. Come previsto, le precipitazioni del sabato a Sochi hanno impedito il normale svolgimento delle gare programmate. In seguito alla cancellazione delle FP3 di F1, anche il programma delle categorie propedeutiche è stato ridimensionato.

BLOCCATA L’AZIONE FINO ALLE QUALIFICHE DI F1

La pioggia della mattinata ha reso la pista impraticabile, rendendo una scelta obbligata l’annullamento della terza sessione di prove libere di Formula 1. Anche il paddock delle gare di supporto, come rivelato dai post di alcuni piloti, è risultato completamente allagato nella fase acuta dei temporali.

Per motivi di sicurezza legati all’impossibilità di mettere in uso l’elisoccorso, la direzione di gara ha deciso di cancellare ogni sessione precedente le qualifiche di F1, previste per le 14.00 italiane salvo cause di forza maggiore.

ANNULLATA LA SECONDA GARA DI F2 E F3

La Formula 2 e la Formula 3 torneranno anticipatamente al vecchio format, annullando la seconda gara sprint. Il nuovo programma di Formula 2 vede la Sprint Race 1 alle 15.45 italiane, mentre la Feature Race con sosta obbligatoria scatterà alle 10.20 di domenica mattina.

Gara-2 di Formula 3, inizialmente prevista per le 12.40 italiane di sabato, è stata ufficialmente annullata. Invece la terza manche programmata per le 8.55 italiane di domani si svolgerà regolarmente. Nella giornata di ieri, Gara-1 era stata anticipata in vista delle già preannunciate condizioni meteo proibitive di sabato.

La griglia di partenza della terza gara di F2 e F3 in Russia sarà determinata dalle qualifiche del venerdì, come da regolamento. Pertanto, in F2 sarà il pilota della Prema Oscar Piastri a scattare dalla pole position, mentre in F3 Jack Doohan tenterà di riscattarsi partendo dal palo, dopo aver concluso la prima gara fuori dalla zona punti.

Beatrice Zamuner